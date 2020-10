In Doberschütz leuchtet nur noch LED

Doberschütz

Ein Jahrzehnt-Projekt befindet sich in der Gemeinde Doberschütz auf der Zielgeraden. Denn bereits 2010 wurde in der Gemeinde die Grundsatzentscheidung getroffen, alle Straßenlaternen energiesparend auf LED umzustellen. Bis zum Jahresende 2020 könnte das nun geschafft sein. Denn bis dahin will Doberschütz die derzeit noch fehlenden Umrüstungen in Paschwitz, Mölbitz und teilweise in Sprotta-Siedlung realisiert haben. Doch auch diese Laternen bleiben, nach einem vor Kurzem mehrheitlich gefassten Gemeinderatsbeschluss, abseits neuralgischer Punkte nachts für vier Stunden ausgeschaltet.

Endgültige Kostenanalyse erst Ende 2021 möglich

Die Gemeinde, die vor der Nachtabschaltung bis zu 80 000 Euro an Stromkosten für das nächtliche Licht bezahlte, hat diesen Posten damit und dank der bisher erfolgten LED-Umstellung inzwischen trotz enormer Strompreiserhöhungen auf 53 000 Euro reduziert. Eine endgültige Analyse, was die Umstellung auf LED gebracht hat, wird aber erst Ende 2021 möglich sein, wenn ein Jahr lang ausschließlich LED-Lampen für Licht auf den Straßen, Wegen und Plätzen der 4100-Einwohner-Gemeinde gesorgt haben.

Von Ilka Fischer