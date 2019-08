Eilenburg

Ein unbekannter Täter hebelte in der Zeit vom 19. Juli, 15 Uhr, bis 20. Juli, 6.50 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Eilenburg auf und drang so gewaltsam in das Haus ein. Dort durchsuchte er alle Räumlichkeiten und entwendete persönliche Unterlagen, Kreditkarten, zwei Laptops, eine mobile Festplatte, ein Tablet, zwei HD-Dashcams und eine Airsoft-Pistole im Gesamtwert von circa 1500 Euro. Nach den ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der Einbruch in der Nacht stattgefunden haben muss. Eine Joggerin fand am 20. Juli 2019 am frühen Morgen im Stadtpark Eilenburg Unterlagen und Kreditkarten vom Hauseigentümer.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17, 04838 Eilenburg, Tel.: 03423 664 100 zu melden.

Von lvz