In Eilenburg Impftermine für Genesene – auch Jesewitz impft

Freie Impftermine für Corona-Genesene

Die Stadtverwaltung Eilenburg vergibt für den 23. und 24. Juni Impftermine für Personen, die an Corona erkrankt waren, inzwischen genesen sind und somit nur eine Impfung benötigen. Am 23. Juni stehen sieben und am 24. Juni neun freie Termine zur Verfügung. Um einen Termin zu vereinbaren, können Betroffene bis diesen Freitag unter Angabe der Adresse und Telefonnummer eine E-Mail an d.paulich@eilenburg.de schreiben. Für die Impfung ist ein Nachweis über die Corona-Erkrankung erforderlich.

Neuer Impftermin in Jesewitz

Voraussichtlich am 26. Juni wird es in der Gemeinde Jesewitz einen weiteren Impftermin geben. Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) sagte, könnten sich dann auf jeden Fall Personen aus den Priorisierungsgruppen eins bis drei gegen das Corona-Virus impfen lassen, möglicherweise aber auch Bürger, die keiner Gruppe zugehören. Die Terminvergabe soll in zwei Wochen über die Gemeindeverwaltung beginnen.

Einwohnerversammlung auf dem Berg

Die Einwohnerversammlung für den Stadtteil Berg findet am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Grundschule, Hallesche Straße 19, statt. Der Oberbürgermeister informiert über aktuelle Stadtgeschehnisse und beantwortet Fragen. Beim Besuch ist auf geltende Hygiene- und Abstandsregeln zu achten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Besucherzahl kann begrenzt werden.

Sperrung der Wurzener Landstraße

Die Wurzener Landstraße (S 11) zwischen Stadtausgang Eilenburg und Thallwitz ist bis zum 30. Juni voll gesperrt, weil die Fahrbahn saniert und anschließend neu markiert wird.

Anmelden für eine Schnupperstunde

Der Eilenburger Sommerkalender läuft. Am 2. Juni beteiligte sich die Musikschule Fröhlich mit dem Angebot, dass sich Interessenten für eine Schnupperstunde anmelden können. Wie Chefin Jeanette Weitzel jetzt betonte, galt dieses Angebot aber nicht nur an diesem Tag, sondern sogar „bis Ende Juni“, Termin und Ort nach Absprache. Anmeldung ganztägig unter Telefon 0163 1766826.

Kossa ist bis September voll gesperrt

Im Zuge des Straßen- und Abwasserbaus in Kossa ist seit Kurzem die Friedhofskreuzung Haupt-/Authausener Straße gesperrt – und das voraussichtlich bis Mitte September. Einwohner kommen über den Mastenweg sowie Teichhäuser an ihre Grundstücke. Über diese Wege sei die Zufahrt zu Dienstleistern wie Physio, Bäckerei und Dorfladen gesichert, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) zur Gemeinderatssitzung.

Auswärtige Pkw- und Lkw-Fahrer würden rechtzeitig hingewiesen, dass die Ortslage weiträumig umfahren werden müsse. Dennoch ist Kossa von allen Seiten anfahrbar, dies werde genutzt. Über eventuelle zusätzliche Beschilderungen, beispielsweise in Falkenberg, solle bei der nächsten Verkehrsschau gesprochen werden. Eine von Kossas Ortsvorsteher Olaf Prautzsch ins Gespräch gebrachte Brücke, die Lkw an der Weiterfahrt hindern, sei dagegen nicht angedacht.

Edeka-Center: Baustart im September

Die Edeka-Baustelle an der Ziegelstraße in Eilenburg ruht derzeit. Ein Zustand, der inzwischen wieder Fragen im Stadtrat aufwirft. So wollte Stadtrat Frank Badura-Faber (Fraktion CDU/Grüne) wissen, wie es dort nun weitergeht. Nach Angaben von Heiko Leihe vom Oberbürgermeisterbereich sollen im September die Tiefbauarbeiten für das E-Center beginnen – dann soll quasi der Spatenstich erfolgen. Bisher habe das Unternehmen an einem Regenrückhaltebecken im hinteren Bereich der ehemaligen ECW-Liegenschaft gearbeitet. Ziel von Edeka sei es, den Markt im Oktober 2022 zu eröffnen. Als letztes soll dann ein Kreisverkehr an der Ziegelstraße entstehen, um den Verkehr besser zu lenken.

Musikalische Andacht

Eigentlich sollte es an diesem Samstag zum Stadtfest das alljährliche Konzert der Rinckart-Gemeinde in der Kirche geben. Zum zweiten Mal in Folge aber verhindert Corona das Spektakel in der Muldestadt, nun findet es voraussichtlich im August statt. Als kleiner Ersatz für das musikalische Event steht an diesem Sonntag eine musikalische Andacht auf dem Programm. Pfarrerin Edelgard Richter und Kantorin Lena Ruddies bereiten für den Nachmittag ab 16 Uhr einen Gottesdienst vor, in dem eine kleine Bläsergruppe wahrscheinlich aus der Chorkirche heraus musizieren wird.

Kräutertag auf Burgberg

Anlässlich des Eilenburger Sommerkalenders öffnet sich am Sonntag auf Initiative von Heinzelberge, Stadt, Landschaftspflegeverband, Eilenburger Honigmanufaktur und der Naturkosmetik Manufaktur von 10 bis 14 Uhr ein Türchen auf dem Burgberg. Interessierte sind an diesem Tag in den vor vier Jahren angelegten Kräutergarten eingeladen. Ein paar ausgewählte Stände, kleine Führungen durch den Kräutergarten mit seinen zehn Beeten und über 40 Pflanzen, ein paar Leckereien rund ums Thema Kräuter sowie das eine oder andere freundliche Gespräch rund um die Kräuter warten auf die Gäste.

Nabu lädt zu Exkursion nach Trossin ein

Nach langer Pause setzt die Naturschutzbund-Regionalgruppe „Karl August Möbius“ Eilenburg/Torgau ihr Jahresprogramm fort. Wie Nabu-Chef Peter Solluntsch mitteilte, findet die nächste Exkursion an diesem Sonnabend statt. Die stellvertretende Vorsitzende Renate Klausnitzer führt für rund zwei Stunden an den Trossiner Teichen entlang. Treffpunkt ist 9 Uhr, Am Meltitz 6, 04880 Trossin. Die Hygieneregeln sind unbedingt zu beachten. Zur eventuellen Kontaktrückverfolgung werden vor Exkursionsantritt Anschrift und Telefonnummer abgefragt.

Von lvz