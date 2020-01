In Eilenburg Ost stehen weniger Wohnungen leer

Eilenburg

Der Wohnungsleerstand im Eilenburger Stadtteilzentrum Ost ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. Das geht aus der Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes hervor, das dieser Zeitung vorliegt. Demnach liegt die Leerstandsquote bei etwa 14 Prozent, erhoben im August 2018. Das sind etwa 330 Wohnungen. Im Jahr 2011 lag der Wert noch bei 19 Prozent (436 Wohnungen). Dieser hat sich nunmehr um rund ein Viertel verringert.

Gebäude saniert

Gründe für den Rückgang sind in erster Linie Gebäudesanierungen, die das Wohnen in dem Stadtteilzentrum wieder attraktiv machen. Außerdem gab es vielfältige Maßnahmen im Bereich der Wohnumfeldgestaltung. Zum positiven Ergebnis habe außerdem der höhere Anteil von Neubauten beigetragen, heißt es in dem Konzept.

Plattenbauten unattraktiv

Der Wohnungsleerstand konzentriert sich derweil vor allem in den zu DDR-Zeiten errichteten Plattenbauten in der Windmühlenstraße. Des Weiteren in der Puschkinstraße, Hochhausstraße, Torgauer Landstraße und in der Mozartstraße. Dort ist der Sanierungs- und Ausstattungsgrad mitunter schlecht, es fehlen Balkone und Aufzüge. Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft als Eigentümerin von Wohngebäuden in der Windmühlenstraße verfolgt dort den Leerzug von Wohnungen. Den Angaben zufolge sei danach eine umfassende Sanierung geplant, voraussichtlich 2024.

Das Städtebauliche Entwicklungskonzept für Eilenburg Ost datiert aus dem vorigen Jahr und beleuchtet die mögliche Entwicklung und Umsetzungsstrategien bis 2026.

Von Nico Fliegner