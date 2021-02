In Eilenburg geht’s ums Geld: Stadt präsentiert neuen Haushalt

Eilenburg

Im Entwurf liegt er längst vor – der neue Doppelhaushalt der Stadt Eilenburg für 2021/22. Am Montag wird der Stadtrat darüber erstmals öffentlich beraten, für den 8. März ist die finale Beschlussfassung geplant.

Stadt will auf Zuzug reagieren

Wie bereits bekannt wurde, ist der Haushalt von einem zentralen Thema geprägt: den andauernden Zuzug vor allem junger Familien. Auf diesen Trend will die Große Kreisstadt in den nächsten Jahren weiter reagieren und die dafür erforderliche Infrastruktur schaffen, sprich Investitionen in Kitas (Erweiterungsbau „Heinzelmännchen“), Schulen (Erweiterung Tschanter-Schule, Erweiterung Kneipp-Schule) und Horte (Neubau Hort Belian-Grundschule) tätigen, aber auch neue Wohngebiete („Am Regenbogen“) schaffen.

Millionenschwere Investitionen

Der Blick auf die Investitionen verrät: Hier will die Stadt nicht kleckern, sondern klotzen. Allein in diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 13 Millionen Euro vorgesehen – der Löwenanteil sind Baumaßnahmen in Höhe von etwa 11,8 Millionen Euro, darunter unter anderem die Külz-Ring-Gestaltung und eine P+R-Anlage am Bahnhof in Ost. Im nächsten Jahr sollen noch einmal rund fünf Millionen Euro investiert werden. Etliche Vorhaben können einzig mit Fördermitteln realisiert werden. Das entlastet die Stadtkasse.

Stadt rechnet mit weniger Einnahmen

Trotzdem weist der neue Doppelhaushalt Fehlbeträge aus. In diesem Jahr werden es nach jetzigem Stand 2,7 Millionen Euro sein, im nächsten Jahr rund 3 Millionen Euro. Die zu erwarteten Einnahmen liegen jeweils bei rund 28 Millionen Euro. Die Kommune geht von weniger Schlüsselzuweisungen und weniger Gewerbesteuereinnahmen aus. Letzteres kann, muss aber nicht zutreffen.

Größte Ausgabeposten in diesem Jahr sind ohne die Investitionen sogenannte Transferleistungen in Höhe von 13 Millionen Euro, darunter unter anderem die Kreisumlage und Betriebskostenzuschüsse für Kitas, und die Kosten für das Rathauspersonal in Höhe von rund 8 Millionen Euro in 2021.

Auch diese Themen werden wichtig

Im Stadtrat am Montag sind aber noch andere Themen wichtig, so das geplante Wohngebiet Wirtschaftsweg in Eilenburg-Ost, wo Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen als Eigentum oder zum Mieten entstehen sollen, des Weiteren die Parkplatzerweiterung am Bahnhof in Stadtmitte.

Der Stadtrat kommt diesmal nicht im Bürgerhaus zusammen, sondern es gibt eine Video-Schalte, die auf einer Leinwand im Bürgerhaus übertragen wird. Wer das Geschehen verfolgen will, sollte pünktlich 16.30 Uhr da sein. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Die Einwohnerfragestunde entfällt erneut. Nico Fliegner

Von Nico Fliegner