Eilenburg

In Eilenburg wird in diesem Jahr kräftig investiert. Wie der Stand bei den sechs Objekten ist, bei denen jeweils gleich Millionen verbaut werden – hier gibt es den Überblick.

Hortkinder müssen bis Ostern warten

Gerüstbauer der Firma Klafki rüsten den Anbau für den Außenaufzug ein. Quelle: Ilka Fischer

1. Multifunktionsgebäude Hallesche Straße: Eigentlich sollten bis zu 180 Mädchen und Jungen der Grundschule Berg ihren neuen Hort im März beziehen können. „Daraus wird leider nichts“, so Drafi Gredig, der das 3,5-Millionen-Euro-Projekt für die Stadt koordiniert. Auf Grund der Kapazitätsengpässe in den Handwerksbetrieben und wegen Materialproblemen seien nun die Osterferien das neue Ziel. Derzeit wird der Außenaufzug verkleidet, erfolgen Trocken-, Maler und Bodenlegearbeiten. Der Keller ist dann zuletzt dran. „Allerdings“, so Drafi Gredig, „befinden sich hier die Toiletten, so dass der Umzug nicht vorher erfolgen kann.“ In diesem Zusammenhang auch interessant: Die Stadt hat gerade die Stelle einer stellvertretenden Hortleiterin beziehungsweise eines stellvertretenden Hortleiters ausgeschrieben.

Sport frei im Frühsommer

Patrick Jentsch von der D+H Deutschland GmbH aus Leipzig montierte am Donnerstag die Rauchabzugsanlage für die Rinckart-Turnhalle. Quelle: Ilka Fischer

2. Das ebenfalls 3,5 Millionen Euro umfassende Projekt Rinckart-Turnhalle soll Ende Mai / Anfang Juni an das Gymnasium übergeben werden. Daran hat sich nichts geändert. In dieser Woche wurden die Malerarbeiten beendet. Am Donnerstag wurde zudem von der D+H Deutschland GmbH aus Leipzig auch die Rauchmeldeanlage installiert. In der nächsten Woche beginnen die Bodenleger. Anschließend erfolgen laut Aussage von Kevin Kaspritzki, Amtsleiter zentrales Immobilienmanagement des Landkreises, noch abschließende Arbeiten bei Elektro und Sanitär. Die festen Sportgeräte werden nach der Prall- und Akustikwand ab Mitte März montiert.

Neues Schuljahr – neue Räume

Noch Ende Februar soll die Fassade des Anbaus an der Friedrich-Tschanter-Oberschule gestrichen werden. Dann könnte anschließend sofort das Gerüst fallen und die Außentreppe montiert werden. Quelle: Ilka Fischer

3. Beim rund fünf Millionen Euro teuren Anbau in der Friedrich-Tschanter-Oberschule soll, sofern es der Winter zulässt, noch Ende Februar / Anfang März die Fassade gestrichen werden. „Damit“, so Steffen Vogt, Projektverantwortlicher bei der Stadt, „könne das Gerüst dann weg und die Außentreppe montiert werden.“ Damit wiederum kann dann im Idealfall auch schon Mitte März mit der Außengestaltung begonnen werden. Im Inneren geht es ebenfalls voran. Steffen Vogt: „Der Estrich im Obergeschoss ist inzwischen eingebaut. Anfang März kommt der im Erdgeschoss.“ Anschließend erfolgt der Einbau der Akustikdecken, es wird gemalert und der Fußboden verlegt. Zudem werden die Innentüren eingebaut. Ziel sei es, so Steffen Vogt, den Innenausbau bis Ende Juni so weit zu stemmen, dass bis zum Schuljahresbeginn im August dann auch die Heizung programmiert, die Baustelle gereinigt und die Möbel aufgestellt sind. In dem Zweigeschosser werden dann vor allem die Fünft- und Sechstklässler der aus den Nähten platzenden Oberschule unterrichtet.

ASB-Kita: Anfang Mai wird es richtig spannend

4. Auf dem Gelände der ASB-Heinzelmännchen-Kita liegen inzwischen die Abwasserrohre. Derzeit verlegt die Firma Steinle Bau aus Oschatz für den 36 mal 12 Meter großen Anbau weitere Leitungen. Der bei der Stadt verantwortliche Projektleiter Steffen Vogt: „Mitte März kommt die Bodenplatte. Voraussichtlich vom 4. bis 6 Mai wird es richtig spannend.“ Dann wird die Montage des Moduls erfolgen. Der Innenausbau, die Fassade und die Außengestaltung sollen nach derzeitigem Stand bis Ende September erledigt und der Anbau nutzbar sein. Zum Abschluss des rund 2,4 Millionen Euro teuren Vorhabens erfolgen dann noch Arbeiten im derzeitigen Bestandsgebäude.

Edeka: Kreisverkehr dreht eine Zusatzrunde

Der Edeka-Markt wächst derzeit im rasanten Tempo in die Höhe. Von der Kastanienallee hat man einen guten Blick auf den Markt, der in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen ECW-Verwaltungsgebäude und zum Wasserturm entsteht. Quelle: Ilka Fischer

5. Die Eröffnung des Edeka-Marktes im dritten Quartal 2022 bleibt fest im Visier. Auf dem Grundstück in der Ziegelstraße, das Edeka für 2,3 Millionen Euro von der Stadt gekauft hat, entstehen derzeit insgesamt 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Während die Edeka-Unternehmensgruppe mit dem Baufortschritt des Marktes, „super happy“ ist, gab es beim Zubringer-Kreisverkehr in der Ziegelstraße Probleme. „Um spätere Klagen von vornherein auszuschließen, mussten wir die Ausschreibung wiederholen, was uns sechs bis acht Wochen Zeitverzug gekostet hat. Dies“, so Stephan Trutschler, Pressesprecher bei der Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen, „ist aber noch aufzuholen.“ Bei dem Markt, der derzeit sichtbar in die Höhe wächst, handelt es sich um ein Flaggschiff von Edeka, das es in dieser Größe weder sonst in Nordsachsen und nicht mal in Leipzig gibt.

Das Wasserwerk und die Brutzeit der Vögel

Bei der Wasserwerk-Baustelle Wedelwitz wird der Rohbau des Neuwerks (im Bildhintergrund) in diesen Tagen fertig. 2023 soll das neue Wasserwerk in Betrieb gehen. Dann wird auch das Gebäude aus DDR-Zeiten (das mit dem roten Dach) noch abgerissen. Quelle: Wolfgang Sens

6. Nicht vergessen werden soll an dieser Stelle das Wasserwerk, das seit 2019 etwas versteckt in der Wedelwitzer Muldenaue entsteht. Der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen baut hier für neun Millionen Euro das teuerste Eilenburger Projekt unter Einbeziehung des denkmalgeschützten Backsteinbaus. „Wir haben den Winter gut genutzt“, weiß Daniel Jahn, der technische Leiter des Verbandes. Bis zum 28. Februar wird der Rohbau des Neubaus einschließlich Dach und Fenster fertig. Dass trotz der dann beginnenden Brutzeit der Vögel zumindest im Inneren weiter gemacht werden könne, das sei beantragt. Das Wasserwerk selbst soll Mitte 2023 den drei- bis sechsmonatigen Probebetrieb starten können. Parallel dazu wird dann noch der Abriss des schlichten Betonbaus aus DDR-Zeiten sowie der oberirdischen Speicher erfolgen.

Von Ilka Fischer