Eilenburg

Die Sonderausstellung „Geboren in Eilenburg“, die seit einigen Wochen im Eilenburger Stadtmuseum zu sehen ist, wird bis zum 30. August verlängert. Gezeigt werden Arbeiten der in Eilenburg geborenen Porzellanmalerin Erika Lutz und des Fotografen Gerhard Vetter. Die beiden sind in ihrer Heimatstadt fast vergessen. Aber so manche Sammeltasse mit prächtiger kobaltblauer Bemalung trägt das Signet der Porzellanmalerin, die in Halle gearbeitet hatte. Der Fotograf Vetter wirkte vor allem im Ostseeraum. Sein Oeuvre reicht vom Akt bis zu Alltagsszenen aus den 1950er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts.

Neue Ausstellung ab September

Mitte September soll dann die nächste Ausstellung starten. Das Museum gewährt vom 13. September bis 15. November unter dem Titel „Gruß aus Eilenburg“ einen Einblick in seine Sammlung Eilenburger Ansichtskarten. Vor allem in den letzten drei Jahrzehnten wurde eine umfangreiche Sammlung von etwa 3500 Eilenburger Ansichtskarten zusammengetragen. Zu sehen ist ein Querschnitt der schönsten Motive, nach topographischen, chronologischen Gesichtspunkten und Themen beziehungsweise Drucktechniken gegliedert. Gezeigt werden Ansichtskarten aus den letzten 130 Jahren.

Anzeige

Lernen wie in der 1920-er Jahren

Möglich sind seit kurzem auch wieder 60- bis 70-minütige Schulstunden im original ausgestatteten Klassenzimmer von 1920. Singen, Lesen, Rechnen und das Schreiben und insbesondere das korrekte Verhalten werden zum besonderen Erlebnis von „Schule früher“. Zum Abschluss wird auf Schiefertafeln mit Griffeln die Sütterlin-Schrift gepaukt. Für „hartnäckige Widersetzlichkeit“ liegt ein Rohrstock bereit. Die Schulstunden im historischen Gewand sind besonders als Einführungsveranstaltungen für den Lernbereich „Schule früher und heute“ der 3./4. Klassen der Grundschulen geeignet..

Weitere LVZ+ Artikel

Führungen durchs Eilenburger Museum am 28. Juni

Am nächsten Wochenende gibt es Führungen durch das Stadtmuseum. Familien haben am Sonntag, dem 28. Juni, um 10, 11, 14 oder 15.30 Uhr die Möglichkeit, im kleinen Rahmen eine ganz individuelle Führung mitzuerleben. Museumsleiter Andreas Flegel begleitet die Gäste fachkundig und unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften durch die Ausstellung.

Anmeldung und weitere Infos unter 03423 652222. Erwachsene 5 Euro / Kinder 2 Euro.

Von LVZ