Eilenburg

Das Geburts-Jahr 2021 endet an der Eilenburger Klinik von den Zahlen her gesehen eher durchschnittlich – dafür begann 2022 mit einem Neujahrsbaby, das eigentlich ein Christkind werden sollte. Denn die kleine Hanna ließ ganze acht Tage auf sich warten, um dann Mama und Papa am ersten Tag des Jahres glücklich zu machen. Und das nach einer flotten und reibungslosen Geburt. Am Neujahrstag um 19.30 Uhr fuhr die werdende Mutter Nancy Wagler (32) mit ihrem Lebenspartner Philip Tavernier (36) in die Klinik nach Eilenburg. Um exakt 23.26 Uhr war Hanna dann da. Das Mädchen ist 3200 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß. „Wir freuen uns und sind sehr glücklich“, sagte Nancy Wagler. Hanna ist laut ihrem Vater „das hübscheste Baby, das es geben kann“.

Jedes Jahr Feuerwerk zum Geburtstag

Der Name Hanna habe schon lange festgestanden, den haben beide Eltern bereits vor Wochen ausgesucht. Der stolze Vater freut sich für seine Tochter: „Der 1.1. ist ein schönes Geburtsdatum. Hanna wird jedes Jahr mit einem Feuerwerk zu ihrem Geburtstag begrüßt.“ Die Patchworkfamilie lebt in Krippehna (Gemeinde Zschepplin). Bis Dienstag werden Muter und Tochter wahrscheinlich noch im Krankenhaus bleiben, dann geht es nach Hause. Dort warten übrigens drei Brüder auf ihr Schwesterchen.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

335 Kinder geboren 2021

Ein Blick in die Eilenburger Statistik zeigt, dass im vergangenen Jahr 335 Babys geboren wurden, 168 Mädchen und 167 Jungen. „Das ist ein normaler Schnitt bei uns. Eine steigende Anzahl durch sogenannte Corona-Babys, wie man es aus größeren Städten kennt, gibt es damit bei uns nicht unbedingt“, erklärt Karin Großstück, Hebamme an der Eilenburger Geburtsstation. Im vergangenen Jahr kamen somit 27 Babys mehr auf die Welt, 2019 waren es zwölf weniger. Vor ein paar Tagen an Heiligabend gab es sogar ein Christkind. Die Mutter ist inzwischen mit ihrem Baby zu Hause. Um Weihnachten herum erblickten drei weitere Kinder das Licht der Welt. „Im Sommer und den warmen Monaten, auch um Ostern herum, kommen mehr Babys zur Welt als zum Beispiel im November“, schaut die erfahrene Hebamme ins Jahr.

Corona sorgt auch für neue Regeln auf der Geburtenstation der Eilenburger Klinik. Werdende Mütter werden mit einem PCR-Test alle fünf Tage auf das Virus getestet. „Das ist in der Regel nur einmal nötig, da die meisten Frauen schon nach zwei oder drei Tagen die Klinik wieder verlassen“, erklärt die Hebamme. „Zusätzlich gibt es einen Schnelltest täglich. Auch auf unserer Station müssen wir da sicher gehen“.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders als in anderen Kliniken konnten Väter auch während des gesamten Jahres bei der Geburt dabei sein. Für den Besuch ist die Zeit aber eingeschränkt. Eine Stunde täglich kann die Familie besucht werden. Dieses Jahr brachte weiterhin neue Routinen im Umgang mit der Corona-Situation mit sich. Neben den eingeschränkten Besuchszeiten zählt dazu auch das Testen des Umfelds der Gebärenden.

Von Frank Pfütze und Juliane Staretzek