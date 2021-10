In Eilenburg läuft viel digital – nächste Projekte stehen fest

Eilenburg

In den vergangenen fünf Jahren hat sich in der Stadtverwaltung sowie in den Einrichtungen der Kulturunternehmung Eilenburg in Sachen Digitalisierung einiges getan. Interne Abläufe können so optimiert, Zeit gespart werden. Auch den Bürgern wird es so erleichtert, Kontakt zur Verwaltung aufzunehmen und öffentliche Einrichtungen zu nutzen. Einige Beispiele:

2017 – Anmeldungen für Kurse in der Schwimmhalle sind digital möglich. Im Bürgerhaus können Tickets nun rund um die Uhr gekauft und zu Hause ausgedruckt werden.

2018 – Bedarfsanmeldungen für Kita-Plätze sind über das Vergabeportal Kivan möglich.

2019 – Die Stadträte bekommen Tablets. Zur Ausstattung der neuen Bibliothek gehört ein Selbstverbuchungsterminal, mit dem man die Medien selbst beim Bringen oder Holen abscannen kann.

Viele digitale Angebote

2020 – Wegen Corona gibt es einige Neuerungen: Interne Dienstberatungen im Rathaus finden als Videokonferenzen statt. Einwohner können über ein Formular nun online Fragen an OBM und Stadträte stellen. Seit September gibt es ein neues Kassen- und Schließsystem mit Transponderfunktion in der Schwimmhalle. Die Vernetzung aller Außenstellen (Kitas, Schulen, Feuerwehr, Kulturunternehmung) mit dem Rathaus ist vollzogen.

2021 – Januar: Die Stadtverwaltung führt Vorstellungsgespräche als Videokonferenzen durch. März: Die Stadtratssitzung findet erstmals als Videokonferenz statt. Mai – Der Mängelmelder geht auf www.eilenburg.de online. Bürger können Missstände melden. Termine für das Bürgerbüro kann man online unter www.terminland.de/eilenburg buchen. Im Rahmen des Tages der Städtebauförderung wird ein 360-Grad-Rundgang erstellt. Juni: Einmal digital durchs Sonnensystem? Das geht unter https://Eilenburg.gim.guide. Der neu beschilderte Planetenwanderweg wird digitalisiert. Juli: Mittels einer App kann man mit einer zeitlich unabhängigen Lauschtour Eilenburg erkunden. Von der Stadt organisierte Impftermine sind online buchbar. August: Bei der Stadtverwaltung werden Bewerbungen nur noch digital angenommen. September: Die Stadtverwaltung führt mit „Binect“ den digitalen Postausgang ein. So können 800 Briefe in fünf Minuten verschickt werden.

Weitere Projekte geplant

Und das plant die Stadt in naher Zukunft: Im Bürgerhaus wird eine elektronische Stuhlnummernanzeige eingeführt. Somit kann die Nummerierung der Bestuhlung viel schneller und individueller erfolgen. Momentan erledigen dies die Mitarbeiter per Hand. Vorgesehen ist auch die Einführung der digitalen Akte und der Ausbau der Angebote im Bürgerservice bei Antrags- und Genehmigungsverfahren.

Von LVZ