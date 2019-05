Eilenburg

Die ersten Früchte sind reif, die Ernte auf dem Erdbeerfeld nahe der Staatsstraße 4 am Ortseingang Eilenburg kann am Mittwoch starten. Sie muss es auch, denn, so Erhard Klein, es gibt schon viele rote Erdbeeren. Die sind unter der schützenden Folie herangereift, die anderen brauchen noch um die 14 Tage. Fünf bis sechs Wochen, so schätzt Klein, werden die leckeren Früchte jetzt hier zu haben sein.

Selbstpflücker sind willkommen

Tag für Tag ist der Rentner, der vor einigen Jahren seinen Garten- und Landschaftsbaubetrieb an den Sohn übergeben hat, auf dem Feld anzutreffen. Willkommen sind vor allem Selbstpflücker. Es sei, so Klein, schwierig, Helfer zu finden, die längerfristig Jobs suchen. Die Ernte laufe immer nur in den frühen Morgenstunden für einen eng begrenzten Zeitraum. Wer aber keine Zeit hat, selbst die Früchte im Körbchen zu sammeln, kann auch gern vorher anrufen und bestellen.

Im Juni startet die Sauerkirschernte

Auf rund ein Viertel Hektar Anbaufläche stehen etwa 11 000 Pflanzen zum Pflücken vorbereitet. Auf dem Boden ist Stroh ausgelegt, damit man auch nach dem Regen noch gut pflücken kann.

Im Juni startet dann die Sauerkirsch-Saison. Das sei, so Klein, weit und breit die einzige Gelegenheit, sich die kleinen, roten Früchte selbst zu pflücken. Kaufen kann man die Kirschen allerdings nicht.

Von ka/WS