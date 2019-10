In Eilenburg werden Hunderte neue Obstbäume gepflanzt

Eilenburg

Ortstermin mit Heike Weidt vom Landschaftspflegeverband (LPV) Nordwestsachsen. Auf einem Landwirtschaftsweg, der von Pressen vorbei an den Schrebergärten bis zur S4 führt, zeigt die 51-Jährige eine alte Obstbaumallee, bestehend aus Birnenbäumen. „Hier haben wir schon zwei Interessenten, die sich um zwei Bäume kümmern wollen“, erzählt sie freudestrahlend. Für die Kirschallee in Wedelwitz hätten sich bereits neun Interessenten gemeldet, die 16 Bäume pflegen und später dann auch regelmäßig abernten wollen. Soweit der Zwischenstand. Für die Obstbaumreihe zwischen Behlitz und der S4 gibt es dagegen noch keinen Interessenten. Aber Heike Weidt ist guter Dinge, schließlich ist der Aufruf des LPV für das neue Obstbaumprojekt erst wenige Tage alt.

„Das ist praktischer Naturschutz“

Der Verband, der in Eilenburg seinen Sitz hat, sucht Baumpaten und will damit ein Stückweit die alten Obstbaumalleen in Eilenburg und Umgebung wieder mehr in das Gedächtnis der Bevölkerung rufen. Früher war es gang und gäbe, dass die Leute mit Körben und Eimern loszogen und die Straßenbäume und die an Feldwegen abernteten. Heute ist das in Vergessenheit geraten. Meistens kümmert sich niemand um die Bäume, denen auch ein Pflegeschnitt gut täte. Und vielfach könnten noch weitere gepflanzt werden.

All das greift nun der LPV zusammen mit dem Landgut Zschettgau und der Agrargenossenschaft Jesewitz auf und sucht Baumpaten. „Das ist praktischer Naturschutz in der Landwirtschaft“, sagt Heike Weidt.

Pflanzaktion im kommenden Herbst

Geplant ist, im Herbst kommenden Jahres die neuen Obstbäume zu pflanzen – und zwar alte regionale Apfel-, Birnen, Pflaumen- und Süßkirschensorten. Allein in Wedelwitz stehen künftig über 90 Bäume zur Verfügung, zwischen Pressen und der S4 sind es 16 und zwischen Behlitz und der S4 über 70 Bäume.

Für das Obstbaumprojekt gibt es Fördermittel. Die Agrarbetriebe pflanzen die Gehölze, der Freistaat Sachsen fördert das Vorhaben über das Programm „Natürliches Erbe“ mit 74 Euro pro Baum. „Wir wollen bevorzugt alte Sorten pflanzen, um die Obstkulturen zu erhalten. Die Bäume werden aus regionalen Baumschulen kommen. Und gleichzeitig entsteht ein Biotopverbund für Bienen“, sagt Heike Weidt.

Kontakt

Wer Obstbaumpate werden und damit jedes Jahr frisches, heimisches Obst auf dem Teller haben will, erhält weitere Infos unter Tel. 03423 7393002. Der LPV plant auch Obstbaumschnitt-Seminare.

Von Nico Fliegner