Eilenburg

Das Tierparkfest zum Pfingstsonntag hat in Eilenburg Tradition. Doch in diesem Jahr konnte bei dem Fest, zu dem am Ende 850 Gäste gezählt werden sollten, erstmals ein Miniponyhengst getauft werden. Der Nachwuchs von Adam und Indi hatte bereits am 25. April das Licht der Welt erblickt. Schon drei Tage später bekam er dann erste behutsame Streicheleinheiten von den Besuchern. Doch so viel Aufmerksamkeit wie am Sonntag hatte der weiß-braune Minihengst dennoch bisher nicht erlebt.

Zehn Namensvorschläge gab es

Nicht nur für ihn, sondern auch für den Tierpark war die Taufe in gewisser Weise Neuland. Da der Tierparkchef krankheitsbedingt fehlte, war einmal mehr das Team gefragt. Tierpflegerin Carolin Otto übernahm den Sprechpart. „Reden konnte ich schon immer“, so die 20-jährige Tierpflegerin, die seit einem Jahr das Team im Tierpark verstärkt und dies zuletzt beim MDR-Fernsehauftritt unter Beweis stellte. Tierpflegerin Sophie Bardt, unterstützt von Vorstandsmitglied Peter Müller, blieben dagegen bei Indi und dem Fohlen, als der siebenjährige Timo bei Tierpflegerin Peggy Tessmann in die Loskiste mit zehn Namensvorschlägen griff. Neben Rubi, Jack und Bob waren auch seine Namensvorschläge Blitz und Donner drin.

Minifohlen scheint der Name zu gefallen

Doch der Eilenburger Junge griff nicht diese, sondern „Charly“ heraus, was dann aber sowohl bei ihm als auch bei Charly auf Zuspruch stieß. Das Minifohlen galoppierte jedenfalls nach der obligatorischen Sektdusche erst mal eine ungestüme Präsentier-Runde über die Koppel, ehe es sich mit den Besuchern fotografieren ließ.

Von Ilka Fischer