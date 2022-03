In Eilenburgs Muldeaue wird Müll gesammelt

Eilenburg

Am Sonnabend wird von 10 bis 13 Uhr die Muldeaue von Müll befreit. Aufgerufen dazu hat unter dem Motto „Übernimm Verantwortung“ erneut der Eilenburger Chris Daiser. „Nachdem die Aufräumaktion die letzten zwei Jahre wegen dem Hochwasser 2020 und der Corona-Pandemie 2021 leider ausfallen musste, möchte ich dieses Jahr endlich wieder eine Aktion starten“, so Chris Daiser. „Nachdem sich 2019 mehr als 50 Helfer gefunden haben, hoffe ich auch dieses Jahr auf eine ähnlich hohe Helferquote.“

Gummistiefel und Handschuhe

Alle Freiwilligen treffen sich kurz an der Spielothek in der Uferstraße, dann geht es zusammen in die Muldeaue. Chris Daiser hat aber noch eine Bitte: „Leider kann ich auch dieses Mal weder für alle Leute Gummistiefel noch Handschuhe bereitstellen. Daher bitte ich euch, diese Sachen selbst mitzubringen. Ich würde mich freuen, wenn wieder zahlreiche Helfer kommen, und hoffe natürlich, dass wir an dem Tag mit etwas Sonne verwöhnt werden.“

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Sammelaktion 2019 waren innerhalb von drei Stunden drei Container Müll zusammengekommen. „Wir haben viel Zeug gefunden, das nicht in die Muldeaue gehört. So rund 25 Reifen, eine alte Autokarosserie, Stahlseile sowie jede Menge Plastikmüll, Bauschutt und ein 1000-Liter-Fass“, so Chris Daiser damals.

Ein sauberes Eilenburg liegt Daiser, der im vergangenen Jahr für die Freien Wähler für den Sächsischen Landtag kandidierte, sehr am Herzen. Deshalb organisiert der End-Zwanziger, der für eine Leipziger Software-Firma arbeitet, auch diese konzertierten Aktionen, um den Müll, den andere weggeworfen haben, zu beseitigen. Chris Daiser zieht in seiner Freizeit aber auch oft allein oder zu zweit mit einer Mülltüte los, weil es ihn einfach ärgert, wenn die Umwelt derart verschmutzt wird.

Auch in Zschettgau wird geputzt

Der Eilenburger Ortschaftsrat ruft zudem zum Frühjahrsputz in den Ortsteilen Kospa, Zschettgau, Pressen und Behlitz auf. Dieser findet am 26. März statt. Interessierte Helfer werden gebeten, sich an diesem Tag um 9 Uhr jeweils in der Dorfmitte einzufinden. In Behlitz ist parallel dazu eine Baumpflanzaktion vorgesehen.

Von Kathrin Kabelitz