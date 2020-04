In Kospa fliegt nun jeder Ball ins Netz

Eilenburg

Wenn Tilman, Elias, Nils und Gustav so richtig ans runde Leder treten, fliegt der Ball nun selbst bei einem Fehlschuss ins Netz. Denn auf dem Kospaer Sportplatz stehen jetzt hinter beiden Toren riesengroße Ballfangzäune. Eigentlich könnten diese die Bälle bereits schon seit Mitte März aufhalten, doch dann kam die Corona-Pause. Doch zumindest etwas Gutes hat das Ganze: Denn so konnte der nachgesäte Rasen wenigstens richtig kräftig werden, ist der Platz nun in einem tipp-toppen Zustand.

3500 Euro fließen aus dem Mitmach-Fonds

3500 Euro flossen dafür aus dem sächsischen Mitmach-Fonds, von dem die Ortschaft am Rande Eilenburgs ja auch noch bei anderen Projekten profitierte. Sebastian Dietrich, Vater des sechsjährigen Gustav, hat das Ganze initiiert: „Es gab immer mal wieder Ärger wegen der Bälle, die zu weit flogen.“ Der Mit-Mach-Fonds kam daher für den 33-Jährigen wie gerufen. Er freut sich, dass das von ihm eingereichte Projekt berücksichtigt wurde.

Die Zäune haut so schnell nichts um

Nur das Aufstellen blieb und wurde zum Gemeinschaftsprojekt der Familien Dietrich und Wacker. Stephan Wacker erzählt: „Insbesondere mein Vater Hubertus Wacker hat hier viel gemacht und zum Beispiel die 80 Zentimeter tiefen Fundamente gesetzt.“ Bei dem Aufstellen der hohen Zäune griffen dann aber bis zu sechs Leute mit zu. Und obwohl der Hersteller gar keine stärkenden Streben vorgesehen hat, wurden auch diese noch gesetzt. Damit steht fest: Diese Ballfangzäune haut so schnell nichts um.

Den Fünf- bis Siebenjährigen nutzen das voll aus. Sie treten kräftig ans Leder und wissen: Jeder Ball landet künftig im Netz.

