Jetzt muss nur noch der Storch kommen. Die Krippehnaer haben jedenfalls alles dafür getan, dass es in ihrem 400-Einwohner-Dorf nicht mehr nur sporadisch klappert. In der Vergangenheit haben die Adebare nämlich durchaus bereits den einen oder anderen Erkundungsflug in den Ort gemacht. Selbst Fotos von einer achtköpfigen Storchenversammlung auf einem Dachfirst gibt es. Nur dageblieben ist bisher keiner.

Zur Galerie Geschaut hat er ja schon, der Adebar. Doch ob sich ein Storchenpaar nun auch tatsächlich auf der Esse der alten Molkerei niederlässt? Die Krippehnaer haben diese auf jeden Fall wohnlich hergerichtet.

Ein ganzes Dorf zieht mit

„Die Teichfreunde Krippehna“, so erzählt es Ortsvorsteher Mirko Held, „hatten daher die Idee, ihnen auf der Esse der ehemaligen Molkerei ein Storchennest zu bauen.“ In diesem Gebäude, das zwischenzeitlich als LPG-Küche diente und lange leer stand, wohnt seit acht Jahren Peter Schewando, der aus dem Bergischen stammt und einige Jahre in Italien lebte. „Ich freue mich, wenn die Schwalben jedes Jahr bei uns einziehen.“ Mit ihrer Anfrage, ob sie auf seiner rund 15 Meter hohen Esse ein Storchennest bauen dürften, rannten die Krippehnaer bei ihm jedenfalls offene Türen ein.

Mit dem Stahlbau Krippehna wurde ein weiterer Partner ins Nest geholt. Geschäftsführerin Verena Meißner: „Wir sind immer offen, wenn es um Hilfe für den Ort geht.“ Das 1,50 Meter Durchmesser große und 40 Kilogramm schwere Wagenrad wurde von den Stahlbauern vor Ort geschmiedet und von den Teichfreunden anschließend mit einem Weidengeflecht versehen.

Die Hilfe der Eilenburger Feuerwehr

Mirko Held (links) und Ulf Freyer befestigen den Horst auf der Esse. Feuerwehrmann Marcus Lehmann begleitet sie in der luftigen Höhe. Quelle: Ilka Fischer

Doch wie kommt der Horst nun auf die Esse? Spätestens hier kommt Bürgermeister Kay Kunath, der ja ebenfalls in Krippehna wohnt, ins Spiel. „Ich habe mir von meinem Eilenburger Amtskollegen Ralf Scheler die Erlaubnis geholt und dann die Eilenburger Feuerwehr um Hilfe gebeten.“ Und die rückte am Sonnabend mit ihrer Drehleiter an – sehnsüchtig insbesondere von etlichen Krippehnaer Kindern erwartet. Wehrleiter André Zimmermann freute sich über die Herausforderung: „Wir sind ja auch einmal im Jahr in Sachen Storchenberingung unterwegs. Doch einen Horst raufzusetzen, das ist noch mal was anderes.“ Er ließ es sich daher auch nicht nehmen, die Hebel zu bedienen, die den Drehleiterkorb mit Feuerwehrmann Marcus Lehmann in den Krippehnaer Himmel beförderten. Insgesamt dreimal, zum Schauen, zum Horst raufbringen und zum finalen Befestigen beförderte er diesen zentimetergenau an die jeweils richtige Stelle nach oben.

Störchen bitte Bescheid sagen

Und nicht nur die Krippehnaer wissen nun: Auf die an den Korb aufmontierbare Patiententrage passt auch ein Horst. Mirko Held ließ es sich nicht nehmen, selbst das schwere Teil von dieser auf den Schornstein zu bugsieren. Um den Horst erleichtert, schwebte dann zuletzt noch einmal Teichfreund Ulf Freyer mit nach oben.

Nach knapp einer Stunde war der Horst damit auf der Esse sicher verankert. Mit seinem Fazit, in dem Mirko Held von einer „gelungenen Sache für unseren ganzen Ort“ sprach, verband dieser noch eine Bitte an alle LVZ-Leser: „Wer einen Storch auf Wohnungssuche sieht, möge ihn doch bitte nach Krippehna schicken.“

