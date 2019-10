In Langenreichenbach löschen schon die Minis

Langenreichenbach

Erst drei Jahre alt und schon eine echte Feuerwehrfrau? Im Mockrehnaer Ortsteil Langenreichenbach ist das möglich. Dort betreut Fred Leuschner zusammen mit seiner Frau Viola seit rund einem Vierteljahrhundert eine freiwillige Mini-Feuerwehr. Ausgestattet mit einer eigenen Uniform – bestehend aus Jogginghose, T-Shirt und Helm – üben sich dort schon die Allerkleinsten im Feuerlöschen. Einmal wöchentlich wird geprobt. 18 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren sind derzeit mit dabei.

1995 sei die damals jüngste freiwillige Feuerwehr Sachsens eigentlich als „kleiner Gag“ entstanden, erzählt Fred Leuschner. „Wir hatten 725-Jahr-Feier im Ort und selbst alle Kinder in dem Alter.“ Die Feuer löschenden Minis waren als Spaß zu der Party gedacht. „Dann kam das aber sehr gut an“, erinnert sich der heute 52-Jährige. Zudem habe es damals bei der Nachwuchsfeuerwehr ab zehn Jahren Nachwuchsprobleme gegeben. „Und da haben wir uns gedacht: Bevor die anderen Vereine, – Schalmei oder Fußball –, uns die Kinder wegschnappen, machen wir doch die Kinderfeuerwehr.“

Feuerwehrmann Fred Leuschner (l) im Ausbildungszentrum in Langenreichenbach. Quelle: Waltraud Grubitzsch

Vor der Wende gab es schon mal was ähnliches

Georg Seitz, Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes, bestätigt, dass die Langenreichenbacher sehr wahrscheinlich die ersten waren, die in den 1990er Jahren eine Kinderfeuerwehr in Sachsen gründeten. „An sich geht das aber noch in die Zeiten vor der Wende zurück. Da hatten wir im Osten bereits eine ähnliche Organisation“, erklärt Seitz. Inzwischen gebe es 124 Kinderfeuerwehren in Sachsen. Dort üben schon Kinder ab drei Jahren das Feuerlöschen.

Großen Spaß haben die drei- bis siebenjährigen Kinder der "freiwilligen Mini-Feuerwehr" in roten T-Shirts und mit Helmen auf dem Kopf beim "Feuerlöschen". Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralb

Konzept hat sich auf dem Land bewährt

Das Konzept habe sich gerade in kleinen Städten und Gemeinden auf dem Land bewährt und sei dort ein „Erfolgsfaktor“ für die Nachwuchsgewinnung. In den größeren Kommunen im Freistaat gebe es dagegen beim Feuerwehrnachwuchs keine Probleme, meint Georg Seitz. Im Gegenteil: Dort gebe es mehr Jugendliche, als die Freiwilligen Feuerwehren aufnehmen könnten. Landesweit kämen jährlich rund 500 Jugendliche dazu. Damit sei man in Sachsen auf einem guten Weg.

Früh übt sich, was mal ein Feuerwehrmann werden will. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralb

Nachfrage ist groß

Auch die Leuschners in Langenreichenbach haben mehr kleine Interessenten für ihre Mini-Wehr als Plätze. „Wir müssen schon Eltern zurückweisen“, erzählt Fred Leuscher. Im Hauptberuf ist er übrigens Fleischer und seine Frau Erzieherin – und natürlich sind beide seit langem in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Und was ist für ihn das Schönste an der Arbeit mit den ganz kleinen Feuerwehrleuten? Fred Leuschner überlegt kurz und sagt: „Wenn man die Begeisterung der Kinder sieht, dass sie selber etwas löschen dürfen.“

Von Birgit Zimmermann