Mockrehna

In der Gemeinde Mockrehna gibt es mehrere kommunale Teiche. „Fünf größere haben wir jetzt saniert“, freut sich Bürgermeister Peter Klepel (parteilos). Nachdem bereits vor vier Jahren zunächst die beiden Teiche in Strelln in Angriff genommen worden waren, standen noch die zwei Anger-Teiche in Wildenhain sowie der Dorfteich in Wildschütz auf dem Trockenen. Auch diese drei Teiche waren so verschlammt, dass die Fische nicht mehr wirklich schwimmen, sondern nur noch durch den Schlamm paddeln konnten. Doch nun haben die Gewässer sich wieder zu kleinen Schmuckstücken entwickelt.

Verband übernimmt Kosten von 15 000 Euro pro Teich

Einer der beiden Anger-Teiche in Wildenhain, die jetzt saniert wurden. Quelle: Gemeindeverwaltung Mockrehna

Die Gemeinde hat die Arbeiten mit dem Wasser- und Bodenverband Torgau, dessen Mitglied sie ist, abgestimmt. Dieser hat auch die Kosten von jeweils rund 15 000 Euro pro Teich übernommen.

Die Sanierung der beiden Teiche in Wildenhain sei nacheinander erfolgt und habe sich daher drei Jahre hingezogen, erzählt Peter Klepel. Der Schlamm, der zunächst jeweils an der Seite abgelagert worden sei, habe später am Rand wieder eingebaut werden können.

Angler packen tatkräftig mit an

Die Angler, die die Teiche von der Gemeinde gepachtet haben, hätten nicht nur die Fische zwischen den beiden Teichen hin und her umgesetzt, sondern auch die Feinarbeiten beim Aufbringen der frischen Erde und der Grassaat an den Ufern übernommen.

Im Dorfteich in Wildschütz galt es sogar noch, etwas mehr Schlamm auszubaggern. Hier wurden wie in Wildenhain sogenannte Faschinen am Ufer eingebaut, die nun Böschungsbrüchen entgegenwirken sollen. „Auch hier hat die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem örtlichen Anglerverein als Pächter richtig gut funktioniert“, schätzt der Ortschef ein. Da es in Wildschütz früher mal ein Entenhäuschen sowie eine Teichinsel gab, hätten die Angler nun sogar beides wieder neu hergestellt.

Von Ilka Fischer