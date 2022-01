In Mörtitz bei Eilenburg entsteht neues Wohngebiet

Doberschütz/Mörtitz

Mit der erfolgreichen Vermarktung der 13 Eigenheimgrundstücke in den Doberschützer Krautgärten kann die Gemeinde Doberschütz 2022 ihr nächstes Wohnprojekt angehen. „Wir wollen“, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU) „nun den Erlös aus dem Verkauf in die Erschließung der Windmühlenbreite in Mörtitz investieren.“ Hierbei handelt es sich um ein insgesamt 8000 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem neben dem neuen Feuerwehrdepot Platz für sieben Eigenheime ist.

Ab April wird erschlossen

Voraussichtlich ab April wird hier gebaut. Die ersten sind dann die Bauleute, die im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde beziehungsweise des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen die Rohre verlegen beziehungsweise für das Abwasser zusätzlich eine Pumpstation errichten.

Vermarktung startet im Herbst

„Bis Ende August“, so die Prognose von Roland Märtz, „wird aber auch die sonstige Erschließung weitgehend abgeschlossen sein.“ Zumindest die Kosten und damit der Verkaufspreis stehen dann fest, so dass dann auch der Startschuss für die Vermarktung fallen kann. Mit dem eigentlichen Häuserbau rechnet der Bürgermeister aber erst im Jahr 2023.

Feuerwehr bekommt neues Domizil

Noch etwas mehr Geduld braucht es beim Feuerwehrgerätehaus, für das die Gemeinde zumindest die Festbetragsförderung in Höhe von 450 000 Euro in Anspruch nehmen will. Roland Märtz möchte das Depot, in dem dann auch ein neues Feuerwehrfahrzeug seinen Platz findet, spätestens zum Ende seiner Dienstzeit im Sommer 2024 übergeben.

Von Ilka Fischer