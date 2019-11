Torfhaus

110 Jäger und 30 Jagdhelfer waren am Wochenende beim Auftakt der neuen Jagdsaison dabei, der traditionell im Revier Schöneiche, in Torfhaus stattfand. „Es ist die erste von über 20 Jagden in Nordsachsen, die in den nächsten Wochen stattfinden. Hier im Revier Schöneiche findet auf 1400 Hektar immer der Auftak...