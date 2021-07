Ochelmitz

Nein, bei Bernd Steffen Münch steht kein Pferd auf dem Flur. Dafür liegt ein Zebra im Garten und das ist sogar ein besonders großes Exemplar. Im Gegensatz zu den Zebras im Delitzscher Tiergarten ist dieses zwar nicht aus Fleisch und Blut, doch dafür steckt ein Jahr Freizeit und viel Herzblut des 56-jährigen Bernd Steffen Münch in dem jüngsten Kunstprojekt.

Der Ex-Leipziger, der vor seinem Politikstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft auch drei Jahre an der Kunsthochschule in Dresden war und heute als Personaler tätig ist, blieb in seinem Herzen immer auch Künstler.

Die Raufe hat den Künstler sofort angesprochen

Und nachdem er mit seiner Frau Heike Monika die zugewucherte und dem Verfall preisgegebene ehemalige Tischlerei in Ochelmitz aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat, blieb Zeit für Neues.

„Vor einem Jahr“, so der Künstler, „habe ich bei der Entmüllung eines verfallenen Gehöftes in Hohenheida eine alte Raufe gesehen, aus der die Kühe früher das Futter zupften.“ Sie lag da einfach nur so rum, doch ihn habe das Ding „wegen seiner organischen Form“ irgendwie sofort angesprochen.

Drachenidee verwandelt sich in ein Zebra

Und ließ ihn auch nicht mehr los. Kurzum: „Wir haben die Raufe dann irgendwie nach Ochelmitz gezottelt.“ Zuerst habe er sich die Raufe dann als Drachen vorgestellt. Doch irgendwie war da ja auch eine bauchige Form wie beim Pferd, bei der Kuh oder eben auch beim Zebra. Die Wahl wäre dann letztendlich auf das Zebra gefallen, weil es zum einen eben ein gewaltiges und ästhetisch sehr schönes Tier sei. Zum anderen sei das aber auch der Affinität von ihm und seiner Frau für Afrika und hier insbesondere für Kenia, in das sie gern lieber heute als morgen wieder reisen möchten, geschuldet.

Mit der Flex stundenlang die Ohren bearbeitet

Er habe dann jedenfalls sehr aufwendig die Anatomieverhältnisse des Zebras studiert, um aus dem verworrenen Riesenteil einen Rumpf zu machen. Ganz ohne fremde Hilfe ging es aber nicht. Insbesondere beim Schweißen haben ihn seine Freunde Wolfgang Winkler und Mathias Zöllner unterstützt. Sohn Felix, der gelernter Blechklempner ist, hat viel Zeit in das Vorrichten der Teile nach Zeichnung gesteckt. Doch die Schrottteile für Ohren, Mähne, Nüstern und Hufe hätten sich auf dem Hof gefunden. Mit der Flex, die für ihn nun dank des Zebras endlich kein Horrorwerkzeug mehr sei, habe er dann beispielsweise stundenlang die Ohren samt Härchen bearbeitet.

Cortenstahl rostet nur einmal

Auch über die Beplankung habe er lange nachgedacht. Bei den Streifen, mit dem die Zebras in Afrika die Fliegen verwirren und die sie zugleich vor den Wildtieren tarnen, habe er sich letztendlich für Cortenstahl entschieden. „Cortenstahl rostet einmal und bleibt dann aber so“, fasst er die Vorteile kurz und knapp zusammen.

Der Pluspunkt für ein liegendes Zebra

Doch warum liegt sein Zebra auf dem Rücken? „Am Anfang sollte das Zebra durchaus stehen“, erklärt Bernd Steffen Münch. So ein Kunstprojekt unterliege ja immer gewissen Reifephasen. Und in einer solchen habe er eben festgestellt, dass ein Zebra, das steht, einfach nur langweilig ist. „Das beugt den Kopf nach unten und grast.“ Im Liegen wären die Gliedmaßen, für die er Stahlteile zugekauft hat, dagegen gebeugt und hätten für ihn genau die richtige Spannung.

Und so können es jetzt auch all jene, die auf der Rückseite des Gehöftes Zum Oberdorf 9a spazieren gehen, beim Blick über dem Gartenzaun kein grasendes, sondern ein liegendes Zebra sehen.

Wer Interesse hat, darf klingeln – und wird angebellt

Wer auf der rückwärtigen Seite durch den Gartenzaun des Gehöftes Zum Oberdorf 9a in Gostemitz blickt, kann das Zebra erspähen. Der Künstler öffnet für Interessierte aber auch gern das Tor. Quelle: Ilka Fischer

„Wer es mal ganz aus der Nähe anschauen will, der kann gern bei uns klingeln“, erklärt Bernd Steffen Münch. Und in diesem Fall meldet sich zwar nicht das Zebra, dessen Laute übrigens weniger dem Pferd, sondern eher des Esels ähneln. Dafür aber begrüßt Foxterrier Juri für Bernd Steffen und Heike Monika Münch lautstark die Gäste.

Von Ilka Fischer