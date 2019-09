In Zschepplin und Krippehna wird gebaut

Zschepplin / Krippehna

Zumindest die Weichen für zwei Vorhaben, die den Bürgern der Gemeinde Zschepplin unter den Nägeln brennen, wurden bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag gestellt. Dabei handelt es sich zum einen um den Anbau für das Sportlerheim in Zschepplin. Falk Bodenhausen, Ortsvorsteher und Vorsitzender des Sportvereins in Personalunion, erläuterte, dass das Sportlerheim des inzwischen 200 Mitglieder zählenden Vereins aus allen Nähten platzt. Es würden vor allem Umkleide- und Sanitäranlagen fehlen, auch für die Schiedsrichter müssten sich die Bedingungen ändern.

Falk Bodenhausen ist der Ortsvorsteher von Zschepplin und der Vorsitzende des Sportvereins. Er will mit seinem Verein den Anbau ans Sportlerheim stemmen. Quelle: Ilka Fischer

Ball liegt jetzt beim Landratsamt

Das Vorhaben des Vereins, der dieses ohne Fördermittel, aber mit viel Eigenleistungen stemmen will, fand bei den Gemeinderäten viel Zuspruch. Sie erteilten ihr gemeindliches Einvernehmen. Über den Bauantrag selbst muss nun aber im Landratsamt entschieden werden.

Dorfgemeinschaftshaus : Kampf um Fördermittel

Etwas anders stellen sich die Dinge in Krippehna dar. Beim Anbau an das vorhandene Feuerwehrgerätehaus, der als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden soll, liegen die Bauunterlagen jetzt vor, so dass dafür noch in diesem Jahr Fördermittel beantragt werden können. Dem entsprechenden Antrag stimmten die Gemeinderäte einmütig zu.

Mirko Held ist der Ortsvorsteher von Krippehna: Ganz oben auf der Prioritätenliste steht in dieser Legislaturperiode das Dorfgemeinschaftshaus. Quelle: Ilka Fischer

Michael König, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, zu dem Zschepplin gehört: „Die Gelder für die Planung des Objektes haben wir in diesem Jahr im Haushalt drin. Im nächsten Jahr müssen wir dann die Eigenmittel einplanen.“ Allerdings ist auch klar, dass die Gemeinde das Dorfgemeinschaftshaus nur bei einem positiven Fördermittelbescheid bauen kann. Bisher hatte die Gemeinde hier das Nachsehen. Die Krippehnaer, die kein einziges kommunales Gebäude in ihrem Ort haben, in dem sie sich treffen können, warten seit Jahren auf das Dorfgemeinschaftshaus. Auch Ortsvorsteher Mirko Held hatte gegenüber der LVZ erst unlängst deutlich gemacht, dass dieses in dieser Legislaturperiode absolute Priorität habe.

Von Ilka Fischer