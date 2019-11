In der Bibliothek werden Bücher in die Regale gepackt

Eilenburg

Kisten über Kisten werden in die Bibliothek reingetragen. Bauhofmitarbeiter Karsten Pusch hat eine davon und sagt fragend: „Ich habe Märchen.“ Bettina Winkler, Fachangestellte für Medieninformationsdienst, erwidert: „Kleine oder Große?“. Denn die Märchen für die Kleinen kommen in ein anderes Regal als die Mythen für die Großen. Gut, wenn die Kiste da schon in Nähe des richtigen Regals steht. Noch sind diese weitgehend leer. Die Kisten dafür voll.

890 Bücherkisten müssen ein- und ausgepackt werden

Die Bibliotheksmitarbeiterinnen Bettina Winkler (vorn) und Susanne Hentschel beim Einräumen der ersten Bücher. Quelle: Ilka Fischer

Konkret sind es übrigens 890, weiß Bibliothekarin Silke Altmann, die die 31000 Bücher, CD und Spiele der Eilenburger Bibliothek in der vergangenen Woche gemeinsam mit ihren Bibliotheks-Mitstreiterinnen Bettina Winkler und Susanne Hentschel in der Belianstraße eingepackt hat.

„Das ist richtig super gut gelaufen“, blickt Silke Altmann auf die anstrengenden Tage zurück. Ihr Dank geht dabei an acht fleißiger Leser, die mit angepackt haben. Die Hilfe von Günter Bremme möchte sie besonders hervorheben. „Das war unglaublich. Er hat wirklich jede einzelne Kiste für uns auseinander gefaltet“, staunt Silke Altmann noch immer noch über diese Leistung.

Tag der offenen Tür am 30. November

Auch im ehemaligen Gastraum und künftigen Veranstaltungsraum müssen Bücherkisten zwischengelagert werden. Quelle: Ilka Fischer

Am 30. November, wenn am neuen Standort im Roten Hirsch von 10.30 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen wird, werden sie auch dank des Angebots von Günter Bremme, diese auch wieder zusammenzufalten, verschwunden sein.

Der eigentliche Umbau wurde, bis auf klitzekleine Restleistungen, bereits vor wenigen Tagen abgeschlossen, erklärt Steffen Vogt vom Fachbereich Bau und Stadtentwicklung im Rathaus. Der Empfangstresen samt Technik steht, die Möbel sind aufgestellt. „Zuletzt wurde noch das Parkett im Veranstaltungsraum abgeschliffen, einiges gestrichen, und die Metall-Glas-Türen, die sich im Brandfall automatisch schließen, montiert“, zählt er auf. Damit auch Rollstuhl- und Rollatorfahrer einen barrierefreien Notausgang haben, hatte zudem das Pflaster im Hof um bis zu 30 Zentimeter angehoben werden müssen.

Quelle: Nico Fliegner

Ein neuer Schriftzug weist bereits darauf hin, das sich künftig Museum, Bibliothek und Touristinfo in dem altehrwürdigen Gebäude der Stadt befinden. Sie gehören neben der Schwimmhalle und dem Bürgerhaus zur Kulturunternehmung der Stadt, bei der damit vor allem beim Personal Synergieeffekte genutzt werden können. Davon profitieren auch die Bürger, für ab Dezember dann von Dienstag bis Sonntag geöffnet ist, wenn auch nicht immer eine Bibliotheksmitarbeiterin vor Ort sein wird.

Stadt investiert knapp 700 000 Euro

Die Stadt wird bis dahin, entsprechend der vorab kalkulierten Finanzplanung, knapp 700 000 Euro in das denkmalgeschützte Haus gesteckt haben. Für 654 000 Euro davon bekommt die Stadt eine Förderung, an der sich das sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit 50 Prozent und der Kulturraum Leipziger Raum mit fünf Prozent beteiligen.

Dieses Haus, das über Jahrhunderte als Gaststätte genutzt wurde, befindet sich inzwischen komplett in ihrem Besitz. Nach dem Scheitern mehrerer Wirte stand zumindest die Etage unter dem Museum jahrelang leer. Sie wird mit dem Einzug der Bibliothek der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.

Mit dem Umzug der Bibliothek in den Roten Hirsch wird sich dann auch die Ausleihe etwas verändern – dank neuer Technik. Jeder Besucher kann dann Bücher leihen, indem er sie am Terminal einscannt und erhält dann jeweils beim Ausleihen und Zurückbringen eine Quittung. „Dies müsse man sich so ähnlich wie das Scannen von Produkten an einer Supermarktkasse vorstellen“, erklärt Silke Altmann. Wie das geht? Auch das wird natürlich am 30. November, und natürlich auch später, gern erklärt.

Bibliothek, Museum und Tourist-Info haben ab 1.Dezember folgende gemeinsame Öffnungszeiten: dienstags 10 bis 18 Uhr, mittwochs 10 bis 14 Uhr, donnerstags 11 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 14 Uhr, sonnabends 10 bis 14 Uhr, sonntags 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

Von Ilka Fischer