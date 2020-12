Eilenburg

In der Eilenburger Kindertagesstätte Heinzelmännchen geht es schon lange beengt zu. Die Stadtverwaltung spricht sogar von „Raumnot“ – und will deshalb mehr Platz schaffen. Geplant ist nunmehr ein Erweiterungsbau für 2 390 000 Euro, für den der Stadtrat jüngst den Weg frei gemacht hat.

Platz für 80 weitere Kinder

Derzeit werden in der Kita 123 Kindergarten- und Krippenkinder betreut. Um den steigenden Bedarf auch künftig abdecken zu können, müssen 80 neue Plätze geschaffen werden, davon 18 Krippenplätze und 62 Kindergartenplätze. Die Gesamtzahl der Kinder würde sich demnach auf 203 Mädchen und Jungen erhöhen.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Eilenburger Kita: Überraschungen für die Kinder

Da das Bestandsgebäude mit der jetzigen Kinderzahl schon voll ausgelastet ist, besteht laut Stadtverwaltung „der dringende Bedarf für die Errichtung eines zweigeschossigen Erweiterungsbau in Modulbauweise“. Diese bringt gegenüber einer konventionellen Bauausführung vor allem Zeitersparnisse mit sich, argumentiert die Verwaltung.

Krippenkinder bleiben im Altgebäude

Um den Modulneubau effektiv zu gestalten, sollen dort die 140 Kindergartenkinder in vier Gruppenräumen auf zwei Ebenen untergebracht werden. Zwei Gruppenräume bilden jeweils zusammen mit einem Sanitär-, Garderoben- und Abstellraum eine Einheit, welche sich viermal wiederholt. Diese sind vom Eingang aus über die Erschließungsachse mit Treppe und Aufzug zugänglich. Der dem Obergeschoss vorgelagerte Laufgang dient dabei auch als mögliche direkte Verbindung der oben gelegenen Einheiten ins Freie. Alle Krippenkinder sollen derweil im eingeschossigen Altbau bleiben. Auch der Mehrzweckraum und die Nebenräume für Küche, Personal und Verwaltung finden dort ihren Platz. Die baulichen Änderungen im Bestandsgebäude beschränken sich auf nichttragende Wandelemente, Türöffnungen und Ausbauarbeiten. Alt- und Neubau werden über einen gemeinsamen Eingangsbereich verbunden.

Eine Etage an einem Tag fertig

Bei der Modulbauweise handelt es sich nach Angaben von Steffen Vogt vom Fachbereich Bau und Stadtentwicklung um vorkonfektionierte Module in bestimmter Rasterbauweise, die mit Tiefladern antransportiert werden. „Eine Etage wird ungefähr an einem Tag montiert. Dabei sind die Außenwände und Decken komplett geschlossen. Der Innenausbau erfolgt auf der Baustelle“, so Vogt. Selbst eine Aufstockung des Gebäudes um eine weitere Etage sei im Nachgang noch möglich. Und man könnte dann auch den vorgesehenen Aufzug weiterführen.

SPD für kompletten Neubau

SPD-Stadtrat Mathias Teuber hält es derweil für sinnvoller, zunächst eine kurzfristige Lösung für das Platzproblem zu schaffen, um dann auf dem Grundstück daneben eine komplett neue Kita zu bauen. Denn auch das Altgebäude habe Sanierungsbedarf. Letzterem stimmte der OBM zwar zu. Dennoch habe man sich für den Modulbau entschieden, weil ein kompletter Neubau auf dem Grundstück problematisch sei. So müsse der Weg neben der Kita offen bleiben, zudem gibt es die Bergkeller und damit einen Untergrund, der möglicherweise Unwägbarkeiten mit sich bringt. Außerdem fehle eine Wendemöglichkeit, so Annett Krause, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice. Stadtverwaltung und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) als Kita-Träger hätten sich bereits auf die Modulbauweise verständigt. Zudem sei der ASB an dem Gelände daneben interessiert, um dort eine Tagespflege mit Sozialstation zu schaffen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Neubau würde nach Angaben von Philipp Zakrzewski, Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung, auch erheblich teurer werden. Und die Planungen würden noch einmal mehr Zeit beanspruchen. „Die Lösung jetzt hat den Charme, dass man den Erweiterungsbau bei laufendem Betrieb realisieren kann.“

Das sagt der OBM

OBM Ralf Scheler (parteilos) sagte: „Wir müssen hier alsbald mit den Planungen beginnen. Wir wollen Zeit sparen und effektiv zusätzliche Kindergartenplätze schaffen für den Stadtteil Berg. Das Grundstück eignet sich für die Modulbauweise, ausreichend Flächen sind da.“ Gebaut werden soll schon im nächsten Jahr.

Von Nico Fliegner