Eilenburg

Das beliebte Eilenburger Entenrennen wird dieses Jahr vom Mühlgraben in die Schwimmhalle verlegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei derzeit noch unklar, wann das Stadtfest und damit auch das Wettschwimmen der Gummi-Enten stattfinden kann. Aus diesem Grund habe man sich für die Variante Schwimmhalle entschieden.

795 Enten gehen ins Rennen

Das Event mit den 795 Gummi-Enten findet am Samstag, dem 5. Juni, ab 10 Uhr statt und kann per Video auf der Facebookseite der Stadt sowie auf www.eilenburg.de mitverfolgt werden. Die Lose für 1,50 Euro pro Stück sind ab 1. Mai erhältlich – und zwar im Internet unter www.burgerhaus-eilenburg.de/karten php. Somit könne jeder Loskäufer online schauen, ob seine Ente gewonnen hat. Die Gewinnernummern werden zudem im Nachgang online auf der städtischen Homepage, auf der städtischen Facebookseite sowie im Amtsblatt veröffentlicht, so die Stadtverwaltung weiter.

Lesen Sie auch:

Eilenburg verschiebt sein Stadtfest – neuer Termin steht

Wer ein Los kauft, kann das gewinnen

Zu gewinnen gibt es unter anderem Schwimmen mit Pinguinen – Eintritt in die Spreewelten inklusive einer Übernachtung für die ganze Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder). Des Weiteren eine Nintendo Switch Lite, ein Hoverboard, ein Lego Star Wars Millenium Fallcon, ein Toniebox-Starterset, einen 70 Euro-Gutschein von Decathlon, einen Schleich-Pferdestall, einen Profizeichenkoffer mit LED-Zoomlampe sowie die Leipzig Regio Card für zwei Personen und das Spiel „Der verzauberte Turm“. Die Gewinner können ihre Preise ab dem 7. Juni im Rathaus der Stadt abholen. Dazu ist vorher ein Termin unter der Rufnummer 03423 652127 zu vereinbaren.

Organisiert wird das Entenrennen von der Stadtverwaltung Eilenburg und dem Autohaus Lieske, diesmal im Rahmen des Eilenburger Sommerkalenders.

Von LVZ