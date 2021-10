Eilenburg

In die Hochhausstraße in Eilenburg-Ost sollen im nächsten Jahr in zwei Bauabschnitten fast 1,2 Millionen Euro investiert werden. Dabei werden die großflächigen Schäden im Gehweg- und Fahrbahnbereich beseitigt, zudem erfolgt eine grundhafte Instandsetzung der schadhaften Regenentwässerung. Außerdem soll eine neue Doppel-Bushaltestelle, die hauptsächlich für die Schüler des Gymnasiums gebraucht wird, entstehen. Ergänzend sollen zudem 16 neue Parkplätze geschaffen werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gehwege, Regenabfluss und Beleuchtung

Gelder fließen dabei aber auch in die Instandsetzung der Gehwege, in die Beleuchtung, in den Einfahrtsbereich von der Rosa-Luxemburg-Straße und in die Gestaltung der Grünfläche im Haltestellenbereich.

Planungsleistungen vergeben

Auf seiner jüngsten Sitzung vergaben die Stadträte für das Mammutprojekt, das auch mit Städtebau-Fördermitteln finanziert wird, die Planungsleistungen in Sachen Straßenbau an das Ingenieurbüro Albrechtplan in Leipzig und in Sachen Straßenbeleuchtung an das Eilenburger Büro von Sabine Maiwald.

Von Ilka Fischer