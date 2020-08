Infrastruktur in Kossa wird nun ziemlich komplett erneuert

Kossa

Lange hat es gedauert – nun sind die ersten Bagger angerollt. In Kossa startete die Firma Bau- und Haustechnik Bad Düben Ende Juli in der Hauptstraße zwischen der Einmündung Am Sonnenhang und der Einmündung Dorfstraße West, das Großbauprojekt Kossa. Sie verlegt hier nun sowohl die Abwasserleitungen als auch die Trinkwasserleitungen neu. Bei dem rund einen Kilometer langen Abschnitt handelt es sich um den ersten von insgesamt drei Bauabschnitten, bei dem im Prinzip die gesamte Infrastruktur inklusive Straßen- und Gehwegebau sowie Beleuchtung und Breitband auf Vordermann gebracht wird.

Projekt erfordert großen Koordinierungsaufwand

Der Kanalbau zwischen Kossa und Durchwehna erfolgt derzeit in Höhe der Teichhäuser. Quelle: Steffen Brost

Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) ist erleichtert, dass das millionenschwere Großprojekt, bei dem die Planungen von zwei Zweckverbänden, dem Landratsamt, der Gemeinde sowie mit Fördergeberstellen koordiniert werden musste, nun starten konnte. „Schon die Planung ist ein Erfolg, zumal das Projekt auch der besseren Erschließung der Gewerbefläche zwischen Kossa und Durchwehna dient“, konstatiert er. Der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide, der in Kossa für das Gesamtprojekt allein mit vier Millionen Euro rechnet, bekommt für den ersten Bauabschnitt ein zinsverbilligtes Darlehen. Der Landkreis erhält für den 1,5 Millionen Euro teuren Ausbau der Kreisstraße und die Gemeinde für den 166 000 Euro teuren Gehwegebau samt Beleuchtung eine 90-prozentige Förderung. 220 000 Euro investiert zudem in diesem Abschnitt der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen, der laut Aussage der Geschäftsführerin Ramona Seifert auf 400 Metern Länge Leitungen und Hausanschlüsse erneuert.

Lkw-Verkehr und wackelnde Kaffeetassen

Kossa muss einige Zeit mit Einschränkungen leben. Quelle: Steffen Brost

Lothar Schneider, bei dem sich die Kossaer schon seit gefühlten Ewigkeiten über die „wackelnden Kaffeetassen im Schrank bei Lkw-Verkehr“ beschweren, hofft nun auch ein Stück weit auf deren Verständnis. Denn auch bei einem erhofften zügigen Bau wird es „ohne die eine oder andere Einschränkung nicht gehen. Doch mit der Umleitung des überörtlichen Verkehrs über Bad Düben und Söllichau und der temporären Baustraße für Anlieger und Busverkehr haben wir versucht, eine Lösung zu finden, mit der alle leben können sollten.“

Den jetzigen Arbeiten, die auf jeden Fall bis 2021 dauern, soll möglichst zeitnah der zweite, ebenfalls rund einen Kilometer lange Bauabschnitt, der sich östlich anschließt, folgen. Der werde jetzt bereits parallel geplant. Der 3. Bauabschnitt, ebenfalls rund einen Kilometer lang, liegt dann westlich des 1. Bauabschnitts in Richtung Durchwehna. „ Kossa“, so weiß Lothar Schneider damit sicher, „wird uns also noch einige Jahre beschäftigen.“

Von Ilka Fischer