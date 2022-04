Ingmar Ihle aus Schönwölkau ist ein Kandidat für den Mühlenpreis 2022

Nordsachsen

Die Kandidaten für den Mühlenpreis 2022 werden gesucht. Gemeinsam mit Sparkasse Leipzig und Leipziger Volkszeitung vergibt der Landkreis Nordsachsen die Auszeichnung für Ehrenamtler. Vereine, Verbände oder Privatleute konnten bis 21. März ihre Vorschläge einreichen – in den Kategorien KulturLandschaft, Sport, Soziales und Frischer Wind. Wir stellen die neuen Kandidaten vor. Heute: Ingmar Ihle (62) aus Schönwölkau für die Kategorie KulturLandschaft.

Sammeln, recherchieren und aufschreiben

Ingmar Ihle interessiert sich für die regionale Geschichte. Damit ist er, so der Bardrina-Scholitzer Heimatverein in seiner Begründung einer der vielen regionalen Historiker, die Geschichte sammeln, recherchieren und aufschreiben.

Geschichte erlebbar machen

Sein besonderes Engagement besteht darin, diese Geschichte und Geschichten für viele erlebbar und kurzweilig zu präsentieren. Begonnen hat alles mit der Aufbereitung der Badrinaer Chronik als Präsentation in Folien. In den nächsten Jahren folgten der Ortsteil Scholitz, die Badrinaer Feuerwehr und viele andere Themen. Dabei wurde ersichtlich, dass dies nur ein Teil der direkten Geschichte ist.

Seit einigen Jahren wird nicht nur die Geschichte der Ortschaft, sondern auch die regionale Geschichte in Verbindung mit überregionalen Veränderungen sowie die Geschichte der Region und der Nachbarorte aufbereitet.

Aufbereitung von Fotos und Grafiken

Besonders beliebt sind die Aufbereitung von historischen Fotos und Grafiken mit unterlegter Musik in Verbindung mit den historischen Zusammenhängen. Neben seiner eigenen Arbeit bereitet er die Sammlungen von vielen regionalen Hobby-Historikern so auf, dass sie für eine breite Öffentlichkeit sichtbar und erlebbar sind.

Vorgetragene Texte und historische Begebenheiten werden mit Folien zum Nachlesen und Bildern hinterlegt. Für die Zuhörer entsteht dabei gleichzeitig auch ein optischer Eindruck. Sofern dazu noch Gegenstände bereit stehen, werden diese auch durch die Eigentümer gezeigt.

Die Ergebnisse werden einmal jährlich im November zum Badrinaer Chronik-Nachmittag präsentiert. Pro Veranstaltung können bis zu acht Chronisten ihre Arbeiten zeigen. In den letzten Jahren konnten zu diesen mittlerweile traditionellen Nachmittagen über 100 Besucher begrüßt werden. Geschichte wird somit nicht nur in Museen präsentiert, sondern auch in Form von gemeinsamen Treffen von Interessenten.

