Eilenburg

Auf dem Gelände des Eilenburger Kinder- und Jugendtreffs Just herrscht emsiges Treiben. Das Zwitschern der Vögel vermischt sich mit dem kratzenden Geräusch von Werkzeugen auf trockenem Boden. Mit Spitzhacken und Schaufeln bewaffnet kämpft sich eine Handvoll junger Erwachsener ins Erdreich vor. Einen halben Meter tief haben sie sich schon in den Boden vorgearbeitet, nun versenken sie massive Eichenplatten in den Löchern und füllen die Erde wieder auf. Am Ende des Tages soll daraus ein großer Tisch für ein Naturklassenzimmer entstehen.

Freiwillige aus ganz Europa

Die Gruppe ist Teil des Internationalen Workcamps, das momentan in Eilenburg stattfindet. Normalerweise kommen jedes Jahr Freiwillige aus der ganzen Welt für zwei Wochen in die Muldestadt, aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt sich das Einzugsgebiet in diesem Sommer auf Europa. Insgesamt zehn Freiwillige aus Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Tschechien und der Ukraine sind dabei. Dazu kommen drei Teamer aus Deutschland, die sich um die Organisation kümmern. Übernachtet wird gemeinsam im Jugendzentrum House6 Cloud.

Anders als der Name es vermuten lässt, wird im Workcamp aber nicht von früh bis spät gearbeitet. Klar, Arbeitseinsätze gehören dazu, keine Frage. Die jungen Erwachsenen machen das aber gerne und in der Gemeinschaft ist die Arbeit gleich spaßiger.

Zur Galerie Hier gibt es Eindrücke aus dem Internationalen Workcamp 2021 in Eilenburg.

Auf die Arbeit folgen Sport, Party und Kultur

So fertigte ein Teil der Gruppe in den vergangenen Tagen Holzbänke und einen großen Holztisch. Weitere Einsätze bestehen aus kleineren Schönheitsreparaturen an den Jugendhäusern oder dem Reparieren und Säubern von Nistkästen. Angesichts der warmen Temperaturen kann die Arbeit schon mal schweißtreibend werden, aber „lieber kurz und hart, als lang und mittelmäßig arbeiten“, da sind sich alle einig. Und nach getaner Arbeit warten Sport, Kultur und Party.

Viele Freiwillige sind das erste Mal in Deutschland

Die 20-jährige Italienerin Lisa war vor einigen Jahren bereits auf einem Workcamp in Estland. Dort gefiel es ihr so gut, dass sie die Erfahrung wiederholten wollte. Viele der Teilnehmenden sind das erste Mal in Deutschland. Für die Tschechin Daniela sieht Eilenburg wie eine typische deutsche Stadt aus. „Hier ist alles sauber und ordentlich“, meint die 18-Jährige lachend.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den kommenden Tagen stehen für die Gruppe Ausflüge nach Leipzig und Berlin auf dem Programm. Andres (18) aus Spanien freut sich darauf schon besonders. „Ich war noch nie in Deutschland und wollte unbedingt die beiden Städte anschauen“, erzählt er.

Kulturen kulinarisch kennenlernen

Auch kulinarisch wird einiges geboten. Die Freiwilligen wollen Spezialitäten aus ihrem Heimatland kochen. Denn neue Kulturen kennenlernen, gemeinsam Spaß haben, etwas für die Gemeinschaft tun – darum geht es beim Internationalen Workcamp. Und wenn die Freiwilligen nach zwei Wochen zurück in ihre Heimatländer gehen, können sie die kleine Stadt Eilenburg in der ganzen Welt bekannt machen.

Von Simon Ecker