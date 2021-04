Inzidenz im Landkreis Nordsachsen steigt auf 225

Nordsachsen

Der Inzidenzwert für den Landkreis Nordsachsen ist wieder angestiegen und lag am Dienstag bei 225 – nach jeweils 205,8 am Montag und am Sonntag. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage gab.

Allein von Montag zu Dienstag wurden in Nordsachsen wieder 76 Neuinfektionen registriert. Seit März vergangenen Jahres wurden damit 11 683 Corona-Fälle im Landkreis gezählt. Als aktuell Corona-positiv – also ohne inzwischen nicht mehr infizierte Betroffene – galten am Dienstag noch 944 Personen im 197 000-Einwohner-Kreis Nordsachsen. In einer vom Amt angeordneten Quarantäne befinden sich 1467 Einwohner.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 312, Quarantäne aktuell: 466, Todesfälle: 49

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 273, Quarantäne aktuell: 467, Todesfälle: 64

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 144, Quarantäne aktuell: 214, Todesfälle: 110

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 86, Quarantäne aktuell: 191, Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 37, Quarantäne aktuell: 39, Todesfälle: 11

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 55, Quarantäne aktuell: 90, Todesfälle: 8

37 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 12. April):

Arzberg: 3

Bad Düben: 30

Beilrode: 9

Belgern-Schildau: 6

Cavertitz: 1

Dahlen: 22

Delitzsch: 112

Doberschütz: 35

Dommitzsch: 4

Dreiheide: 2

Eilenburg: 59

Elsnig: 0

Jesewitz: 16

Krostitz: 16

Laußig: 7

Liebschützberg: 6

Löbnitz: 19

Mockrehna: 9

Mügeln: 12

Naundorf: 3

Oschatz: 44

Rackwitz: 26

Schkeuditz: 25

Schönwölkau: 20

Taucha: 34

Torgau: 32

Trossin: 2

Wermsdorf: 6

Wiedemar: 24

Zschepplin: 9

