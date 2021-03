Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist gesunken: Laut Sozialministerium lag er am Dienstag bei etwa 149 – nach 166 am Montag. Konkret gab es am Dienstag 631 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis. Am Montag lag diese Zahl noch bei 624. Einschließlich der inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen, wurde seit März vergangenen Jahres bei 9176 Personen im Landkreis das Virus nachgewiesen. Im nordsächsischen Impfzentrum sowie seitens der mobilen Impfteams gab es bisher 10 566 Erst- und 4197 Zweitimpfungen.

Corona-Fälle regional (Stand 2. März):

Region Delitzsch

Corona-Fälle aktuell: 83

Quarantäne aktuell: 255

Todesfälle: 46

Region Eilenburg

Corona-Fälle aktuell: 210

Quarantäne aktuell: 690

Todesfälle: 60

Region Oschatz

Corona-Fälle aktuell: 75

Quarantäne aktuell: 130

Todesfälle: 106

Region Torgau

Corona-Fälle aktuell: 163

Quarantäne aktuell: 336

Todesfälle: 72

Stadt Schkeuditz

Corona-Fälle aktuell: 62

Quarantäne aktuell: 113

Todesfälle: 10

Stadt Taucha

Corona-Fälle aktuell: 35

Quarantäne aktuell: 93

Todesfälle: 8

3 Corona-Fälle waren gestern regional noch nicht zugeordnet

