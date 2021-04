Inzidenzwert steigt im Landkreis Nordsachsen auf 215

Nordsachsen

Corona und leider kein Ende. Am Wochenende stieg der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen auf 214,9. Am Freitag hatte er noch bei 154,4 gelegen. Schwacher Trost in dieser schwierigen Lage: Die Zahl der Todesfälle stagniert. Liegt bei 320 seit Beginn der Pandemie im März vorigen Jahres.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage:

Arzberg: 2

Bad Düben: 28

Beilrode: 8

Belgern-Schildau: 6

Cavertitz: 0

Dahlen: 22

Delitzsch: 102

Doberschütz: 35

Dommitzsch: 4

Dreiheide: 2

Eilenburg: 58

Elsnig: 0

Jesewitz: 13

Krostitz: 16

Laußig: 6

Liebschützberg: 6

Löbnitz: 19

Mockrehna: 8

Mügeln: 12

Naundorf: 3

Oschatz: 38

Rackwitz: 24

Schkeuditz: 19

Schönwölkau: 18

Taucha: 33

Torgau: 32

Trossin: 2

Wermsdorf: 6

Wiedemar: 24

Zschepplin: 8

Von sg