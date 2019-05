Zschepplin

Der Sportverein wirbt für Spenden für die Turnhallen-Sanierung in Zschepplin, der Volkschor Eilenburg kündigt sein Jubiläumskonzert an. Soweit so gut, was in den Schaukästen der Gemeinde Zschepplin schwarz auf weiß an Informationen für die Bürger hängt. Doch eine Sache sticht in den Tagen vor den Kommunal- und Europawahlen besonders ins Auge und wirft Fragen auf: Wahlwerbung, die dort platziert ist.

Wahl-Plakat in Schaukästen

Genauer gesagt handelt es sich um Wahlwerbung der Allgemeinen Wählervereinigung der Gemeinde Zschepplin. In Plakat-Größe listet die ihre kommunalpolitischen Ziele auf. 13 Punkte sind es an der Zahl. Das Vorgehen dürfte vor allem bei den politischen Mitbewerbern für Magengrummeln sorgen. Denn ist das rechtlich überhaupt erlaubt, Wahlwerbung dieser Art in den öffentlichen Schaukästen der Gemeinde zu machen?

Das sagt die Kommunalaufsicht

Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes hält das Vorgehen für „unproblematisch“, wie Behörden-Sprecher Alexander Bley auf Anfrage mitteilte. Das Ganze liege in der Hoheit der Gemeinde. Und auch die hat nichts zu beanstanden, wie der zuständige Verwaltungsverband Eilenburg-West reagierte. Es spräche nichts dagegen, so Verbandschef Michael König. Die Nutzung der Schaukästen für Wahlwerbung sei von der Allgemeinen Wählervereinigung im Vorfeld angemeldet worden. Das hätten auch Parteien für sich beanspruchen können. Der Verwaltungsverband hätte es jeder anderer Organisation ebenso zugestanden, sofern die Wahlwerbung inhaltlich nicht zu beanstanden sei. Das ist die Wahlwerbung der Allgemeinen Wählervereinigung, die brav ihre Aufgaben und Ziele für die Gemeinde Zschepplin auflistet, nicht. Sie hat demnach alles richtig gemacht.

Von Nico Fliegner