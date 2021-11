Jagdauftakt in Nordsachsen: Dort ist jetzt Achtung geboten 

Torfhaus bei Pressel

Corona schränkt den traditionellen Jagdauftakt in der Region ein: Das Publikum ist bei der Hubertusjagd, die heute ab 7.30 Uhr in Torfhaus bei Pressel stattfindet, erneut außen vor. Sonst zieht das traditionelle Streckelegen nach der Jagd viele Besucher und Besucherinnen an, doch darauf wird wie im Vorjahr verzichtet. Auch das Schüsseltreiben finde nicht statt, da dies das Hygienekonzept nicht zulasse, erklärt Florian Köhler Pressesprecher des Staatsbetriebs Sachsenforst für den Forstbezirk Taura. „Die Drückjagd findet unter Einhaltung der 3-G Regeln statt.“

Verkehrsgeschwindigkeit wird zeitweilig eingeschränkt

Ganz unbehelligt lässt sie Passanten und Verkehr jedoch nicht: Auf angrenzenden Straßen wie der B 87 zwischen Mockrehna und Doberschütz sowie auf der Verbindung zwischen Mockrehna und Battaune werde die Geschwindigkeit in der Zeit herunterreguliert. „An das vorgeschriebene Tempolimit (50 km/h) ist sich zu halten und um eine besonders vorausschauende Fahrweise wird gebeten.“ Grund sei, dass das Wild mit Hunden aufgescheucht werde, sagt Köhler, und es plötzlich die Fahrbahn kreuzen könne. „Um Unfälle zu vermeiden ist auf diesem Abschnitt besondere Vorsicht geboten.“

Hinweisschilder warnen vor Betreten des Waldes

Auch ein Spaziergang im Wald kann während der Jagd gefährlich werden, weshalb auf den Hauptwegen Hinweisschilder mit „Achtung Treibjagd“ warnen. „Diese Bereiche sind nicht zu betreten“, erklärt er. Es herrsche eine erhöhte Gefahr, auch wenn die Jäger vor Beginn der Jagd umfassend belehrt werden. „Dazu zählt auch, dass nur geschossen wird, wenn ausreichend Kugelfang, also gewachsener Boden, in den das abgeschossene Projektil eintritt, vorhanden ist und somit keine Gefahr für Dritte entsteht.“ Auch nach der „eigentlichen Jagd“ bleibe Vorsicht geboten, da diese nicht mit dem traditionellen Signal „Hahn in Ruh“ ende, sondern danach nach krankem Wild nachgesucht werde.

