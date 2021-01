Die Erzieherinnen in der Kindertagesstätte Mäuseland in Jesewitz nutzen den Lockdown, um Kita und Hort zu verschönern. Auf Wunsch der Kinder gestalten sie die Wände farbenfroh. Die Motive haben die Mädchen und Jungen selber vorgeschlagen.

Die Horterzieherinnen Romy Sahr und Melanie Böttcher (rechts) gestalten im Lockdown die Wände in der Kita in Jesewitz farbenfroh. An die Wand kommen die Lieblingsmotive der Kinder. Quelle: Nico Fliegner