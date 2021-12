Jesewitz: Kita Mäuseland bekommt 2022 neue Außenanlage

Jesewitz

Der Jesewitzer Gemeinderat wird voraussichtlich in seiner Märzsitzung über den Haushalt 2022 abschließend entscheiden können. Ein erster 112 Seiten umfassender Vorentwurf wurde vom Verwaltungsverband Eilenburg-West inzwischen erstellt. Damit, so Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV), könne der Haushalt im Januar voraussichtlich im Finanzausschuss, im Februar dann erstmals im Gemeinderat debattiert und im März beschlossen werden.

Investive Schwergewichte sind gesetzt

Die investiven Schwergewichte dürften dabei aber unumstritten sein. So soll die Außenanlage der Kindertagesstätte Mäuseland für 234 000 Euro umgekrempelt werden. Dafür hat die Gemeinde eine 75-prozentige Förderung aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“.

Birkenplatz in Bötzen wird saniert

Zudem steht die immer wieder verschobene Sanierung des Birkenplatzes in Bötzen für 173 000 Euro in den Startlöchern. Hier hat die Bau-Anlaufberatung bereits stattgefunden. Sobald es die Witterung zulässt, wird losgelegt. Bis Mai, spätestens Juni soll es dann eine sanierte Straßendecke, einen neuen Gehweg und eine neue Beleuchtung geben.

Für das Gewerbegebiet braucht es Fördermittel

Unter Fördermittel-Vorbehalt steht dagegen das größte Vorhaben der Gemeinde. Sollte sie die beantragte 90-prozentige Förderung aus dem Strukturstärkungsgesetz bekommen, will die Gemeinde für das voll ausgelastete Jesewitzer/Bötzener Gewerbegebiet weitere 14 Hektar für 1,7 Millionen Euro erschließen. Selbst bei einem zehnprozentigen Eigenanteil muss die Gemeinde hier immer noch rund 170 000 Euro stemmen.

Zwei Gehwege werden gebaut

Bereits beschlossen ist zudem, dass die 110 000 Euro, die der Gemeinde aus dem kommunalen Straßenbauprogramm zur Verfügung stehen, im zweiten und dritten Quartal in die Instandsetzung des Gallener Gehweges und in eine neue Verbindung von zwei Gehwegen in der Schulstraße in Jesewitz fließen.

Von Ilka Fischer