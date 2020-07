Jesewitz: Neue Funkmasten für besseren Handy-Empfang?

Jesewitz

In Jesewitz lebt es sich ruhig. An manchen Stellen, so beispielsweise zwischen Gotha, Pehritzsch und Wöllmen, zu ruhig. Denn das Handy zeigt hier meist nur an: kein Empfang. Dass es weiße Flecken gibt, das wird nicht nur auf der von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Karte sichtbar, sondern ist inzwischen auch bei den Netzbetreibern angekommen.

Leipziger Firma soll potenzielle Standorte finden

Doch diese bauen die zur Netzabdeckung notwendigen Funkmasten nicht unbedingt selbst, sondern holen sich Unterstützung bei Firmen wie Novotec aus Berlin, die sich wiederum mit der City Concept Leipzig einen Partner vor Ort gesucht hat.

Anzeige

Letztere hat damit nun den Auftrag, rund um Jesewitz potenzielle Standorte für Funkmasten aufzuspüren. Dirk Pohlman von Concept Leipzig weilte nun als Gast bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er erklärte bei seiner Präsentation, dass für die Masten lediglich rund 200 Quadratmeter Fläche benötigt werden, die aber über einen Stromanschluss verfügen und zudem über einen Weg erreichbar sein müssen. „Am liebsten“, so seine Schlussfolgerung, „nehmen wir daher Flächen in Gewerbegebieten.“ Diese seien erschlossen, was, gegenüber dem prinzipiell auch möglichen Bau im Außenbereich, wesentlich weniger Aufwand bei der Genehmigung bedeute.

Weitere LVZ+ Artikel

Mast wird 50 Meter hoch sein

Die Masten, die „einen Umkreis von drei Kilometern abdecken können“, werden 50 Meter hoch sein. „Da da alle Netzbetreiber untereinander dran kommen“, habe nur so auch der unterste noch eine ausreichende Höhe von 30 Metern.

Bei der Flächensuche, so Dirk Pohlmann, wende sich City Concept Leipzig immer zuerst an die Gemeinde als bevorzugten Partner. Nur wenn diese keine Flächen zur Verfügung stellen könne oder wolle, kämen private Flächen ins Spiel. Eine Entscheidung, ob die Gemeinde ihrerseits Flächen zur Verfügung stellen will, fiel noch nicht. Die Gemeinderäte, die einerseits natürlich eine bessere Netzabdeckung wollen, andererseits aber wissen, dass niemand einen Funkmasten vor der Haustür haben möchte, gaben der Verwaltung aber den Auftrag, bis zur Gemeinderatssitzung am 1. September potenzielle kommunale Flächen zu ermitteln.

Damit bleibt alles offen. Denn sowohl die Gemeinderäte als auch City Concept Leipzig müssen dann noch prüfen, ob sie diese Flächen für geeignet halten.

Von Ilka Fischer