Jesewitz: Räte gegen Freisitz am Gasthof

Jesewitz

So einfach wird das wohl nichts: Der Antrag des Inhabers vom Jesewitzer Gasthof, direkt neben dem Gasthof eine Freischankfläche mit Pergola zu errichten, fand bei den Jesewitzer Gemeinderäten jedenfalls keine Zustimmung. Sie sprachen sich einmütig dagegen aus. Den entsprechenden Beschluss wird damit auch das für den Bauantrag an sich zuständige Landratsamt in seine Entscheidungsfindung einbeziehen.

Nachbar fühlt sich erheblich beeinträchtigt

Zuvor hatte ein Nachbar, der von diesem Bau direkt beeinträchtigt wäre, um Berücksichtigung seiner Belange gebeten. Da es bereits erste Arbeiten gebe, sei klar, dass die Gäste, selbst bei Einhaltung eines Mindestabstandes von drei Metern, dann vom Freisitz direkt in sein Wohnzimmerfenster schauen könnten. Hinzu käme, dass an der Seite, in die ihm insgesamt drei Fenster Licht bringen, es noch dunkler als ohnehin schon werden würde.

Die Gemeinderäte folgten diesen Argumenten und sahen an dieser Stelle einen Freisitz mit 20 Plätzen, der von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 22 Uhr betrieben werden solle, als unzumutbar an.

Von Ilka Fischer