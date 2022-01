Andere setzen sich mit 65 Jahren zur Ruhe. Ralf Tauchnitz kandidiert erneut als ehrenamtlicher Jesewitzer Bürgermeister. Hier nennt er die Gründe dafür und was er noch erreichen möchte.

Ralf Tauchnitz, 65, parteilos, tritt am 12. Juni erneut bei der Bürgermeisterwahl in Jesewitz an. Quelle: Ilka Fischer