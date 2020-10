Jesewitz: Schwerverletzter bei Unfall

Jesewitz

Bei einem Verkehrsunfall in der Delitzscher Straße in Jesewitz wurde am Sonntagabend ein 74 Jahre alter Mann schwer verletzt. Kurz vor 20 Uhr war ein 42-jähriger Nissan-Fahrer aus Richtung Liemehna kommend in Richtung Jesewitz unterwegs. In Höhe einer Kleingartenanlage sei er dann auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW aufgefahren, berichtete die Polizei. Dabei sei auch der 74-Jährige von dem Nissan erfasst worden. Der Mann war gerade dabei, den Kofferraum des BMW zu entladen.

In Straßengraben gestoßen

Der 74-Jährige wurde durch den Aufprall in den Straßengraben gestoßen und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro.

Anzeige

Während der Unfallaufnahme habe sich zudem herausgestellt, dass der Nissan-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, meldete die Polizei weiter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

Von LVZ