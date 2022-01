Jesewitz

Der Run auf Bauplätze fürs Eigenheim ist in Jesewitz ungebrochen. So hat die Jesewitzer Firma MPN GmbH vor Kurzem mit der Erschließung von 22 Bauplätzen im Ortsteil Gallen begonnen. Für weitere Projekte in Pehritzsch, Liemehna und Ochelmitz laufen die Planungen.

Beim Löschwasser brennt es der Gemeinde unter den Nägeln

„Bei weiteren Vorhaben“, so Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) „bremst uns derzeit aber oftmals die Unterversorgung mit Löschwasser aus.“ Anders als bei neuen Wohngebieten, wo der Investor das Problem mit einer eigenen Zisterne lösen kann, geht das für Lückenbebauungen nicht.

Zuletzt habe es deshalb bei einer Bauvoranfrage in Gostemitz einen abschlägigen Bescheid aus dem beim Landkreis angesiedelten Bauordnungsamt gegeben.

Zisternen haben derzeit keine Priorität

Für mit Löschwasser unterversorgte Orte, neben Gostemitz betrifft das vor allem Wölpern, wolle die Gemeinde daher auch aus Gründen der Sicherheit für alle eigene Zisternen bauen. Das Problem: Jede einzelne kostet rund 60 000 Euro, was für die Gemeinde, ohne die prinzipiell mögliche 75-prozentige Förderung, nicht zu stemmen ist. „Dass wir 2022 bei der Förderung berücksichtigt werden, ist derzeit eher unwahrscheinlich“, räumt Ralf Tauchnitz daher bedauernd ein. Denn derzeit würden bei der Feuerwehr andere Prioritäten gesetzt. Feuerwehrdepots und Einsatzfahrzeuge hätten Vorrang.

Von Ilka Fischer