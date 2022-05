Jesewitz/Eilenburg/Bad Düben

In der Gemeinde Jesewitz wird es auch künftig kein Ehrenbuch geben. „Denn da“, so findet Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) „schaut doch eh keiner rein.“ Doch ehren wolle man seine verdienstvollen Bürger dennoch – aber eben auf eine andere Art und Weise: „Wir haben uns daher im Gemeinderat darauf verständigt, dass wir neue Straßennamen auch unter diesem Gesichtspunkt vergeben.“

Drei von vier Straßen bekommen Namen von Bürgern

Eine gute Gelegenheit damit anzufangen, hatte jetzt der Gemeinderat, als er gleich für vier Straßen Namen festzulegen hatte. Während es im Baugebiet Gallen-Süd mit „Zum Wiesengraben“ noch geografisch zugeht, erhalten drei andere Straßen nämlich jetzt Namen verdienstvoller Jesewitzer Bürger.

Martina-Koschnick-Ring in Pehritzsch

So wird die Straße im zweiten Teil des Pehritzscher Wohngebietes In der Heimmark nach der aus diesem Ort stammenden langjährigen Bürgermeisterin Martina-Koschnick-Ring heißen. Martina Koschnick hat ab 1984 zunächst die Geschicke in Pehritzsch und ab 1994 bis 2007 die der Großgemeinde Jesewitz geleitet und hier viele Weichen gestellt.

Otto-Werner-Straße in Liemehna

In Liemehna wird es im Wohngebiet Am Windberg eine Otto-Werner-Straße geben. Otto Werner war von 1949 bis 2015 nicht nur Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, er hat auch von 1971 bis 1989 die Wehr geleitet. Zudem war er viele Jahre als stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Liemehna tätig.

Erich-Trennert-Straße in Jesewitz

Im Jesewitzer Gewerbegebiet wird zudem eine Straße den Namen Erich Trennert erhalten. Erich Trennert war von 1971 bis 1989 Bürgermeister von Jesewitz und hat es in der schwierigen DDR-Zeit unter anderem geschafft, die Mittelschule, in der heute der Kinder-Campus zu Hause ist, hochzuziehen.

Die Ausgewählten, beziehungsweise im Fall von Otto Werner der Sohn, haben der Gemeinde ihr Einverständnis erklärt. Die Namensvergabe selbst wird von den Gemeinderäten einmütig mitgetragen.

Benennung von Straßen ist eine Besonderheit in Nordsachsen

In der Region um Eilenburg dürfte Jesewitz damit ein Alleinstellungsmerkmal für sich verbuchen. Weder in Doberschütz, Mockrehna, Zschepplin noch in Laußig gibt es eine Würdigung in dieser Form. Laußigs Bürgermeister hat dafür eine plausible Erklärung parat. „Wir haben 3854 Ehrenbürger“, sagt Lothar Schneider scherzhaft.

Bad Düben verleiht die Ehrenbürgerwürde

Anders wird in den Städten verfahren. So verleiht Bad Düben Ehrenbürgerschaften. 2007 hatte die Stadt dem langjährigen Stadtrat und Stadtverordneten-Vorsteher Wolfgang Apitzsch (92) für sein Wirken im Kultur-, Natur-, Wander- und Heimatleben als erstem Bad Dübener den Titel verliehen. Im Januar 2008 folgte Horst Stahnisch, nach dem das Fußball-Stadion benannt ist. Stahnisch, der sich besonders für Jugend und Sport einbrachte, war nur drei Monate nach der Ehrung im Alter von 86 Jahren gestorben. Seit 2011 ist der Schriftsteller Christoph Hein Ehrenbürger. Im vergangenen August hatte Ex-Bürgermeister Eckehard Tulaszewski den mittlerweile verstorbenen Chefarzt des Waldkrankenhauses, Dr. Dieter Jungmichel, anlässlich dessen 90. Geburtstages als Kandidaten für eine Ehrenbürgerschaft ins Spiel gebracht. Wegen Diskussionen um einheitliche Kriterien bei der Vergabe wurde dieser Vorstoß letztlich nicht weiter verfolgt – Bürgermeisterin Astrid Münster regte zudem eine neue Form der Würdigung von verdienstvollen Bürgern an.

Eilenburg hat ein Ehrenbuch

Die erste Unterschrift im aktuellen Eilenburg-Ehrenbuch datiert von 1997. Seitdem gibt es im Schnitt pro Jahr einen neuen Eintrag, feste Kriterien gibt es nicht. Er oder sie aber sollte schon etwas für die Stadt geleistet haben. Eingeschrieben haben sich unter anderem Nachtwächter Richard Aster, die Mitglieder des Franz-Abt-Chores und des Burgvereins sowie Skispringerin Ulrike Gräßler. Der jüngste Eintrag stammt vom September 2021 – für den langjährigen Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde, Wilfried Goldmann. Ein zu DDR-Zeiten geführtes Ehrenbuch der Stadt Eilenburg ist dagegen nicht auffindbar. Nach ihm war erfolglos gesucht worden.

Von Ilka Fischer, Kathrin Kabelitz, Yvonne Schmidt