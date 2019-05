Liemehna

„Unsere Gemeinde hat heute Geburtstag und deshalb sind wir hier“, sangen die Jesewitzer Grundschüler stolz auf der Bühne im Liemehnaer Gemeindehaus. Gemeinsam mit ihren Lehrern und der Musikschule Fröhlich zeigten sie ein buntes Programm mit Gesang und Instrumentalauftritten. Anlass dafür war der 25. Geburtstag des Gemeindezusammenschlusses zur Großgemeinde Jesewitz. Auch der Blechbläserchor Weltewitz gestaltete die Feierstunde mit und musizierte zwischen den Festreden.

Nach einem extra großen Applaus übernahm Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) am Rednerpult das Wort. Landkreisvertreter Eckhard Rexroth und die ehemalige Bürgermeisterin von Jesewitz, Martina Koschnik, zählten ebenso zu den Ehrengästen wie Gemeinderäte, Ortsvorsteher, Mitarbeiter der Gemeinde, Wehrleiter, Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten, Vertreter von Sportvereinen, Betrieben und Landwirtschaftsbetrieben, medizinischen Einrichtungen sowie Verwaltungsvertreter des Verwaltungsverbandes Eilenburg West. Sie alle waren Mitgestalter in den vergangenen 25 Jahren.

„War ein freiwilliger Schritt“

In der Festansprache resümierte das Gemeindeoberhaupt: „Im Januar 1994 beschlossen die Gemeindevertretungen von Jesewitz, Liemehna, Gotha und Pehritzsch den Zusammenschluss zur Gemeinde Jesewitz. Dies war ein freiwilliger Schritt der eigenständigen Kommunen und aus damaliger wie heutiger Sicht, völlig richtig.“

Martina Koschnick war die erste Bürgermeisterin und musste damals Entscheidungen und Beschlüsse im Sinne aller Bürger der neuen Gemeinde fällen. Beispielhaft wurde in Infrastruktur, Wirtschaft und Gewerbe investiert. Nach der Schließung der Mittelschule und von Kindertagesstätten entstand der Kindercampus in Jesewitz 2009 und wurden 2012 die Einrichtungen, in denen heute 300 Kinder betreut werden, saniert.

Brandschützer gestalten Gemeindeleben mit

Fünf Freiwillige Feuerwehren sorgen in den Orten für Sicherheit und gestalten das öffentlich-kulturelle Leben aktiv mit. Auch hier hat die Gemeinde in Gerätehäuser und Feuerwehrtechnik investiert. Ein abwechslungsreiches Gemeindeleben wird in den verschiedenen Ortschaften realisiert, zahlreiche Sportvereine und Rentnerclubs sind nur einige Beispiele dafür, wie das Zusammenleben in Jesewitz funktioniert.

Zur Galerie Jesewitz hat das Jubiläum 25 Jahre Gemeindezusammenschluss gefeiert. Kleine und große Künstler haben den Festakt umrahmt. Blumen gab es für Mitgestalter des gemeinsamen Weges.

Investitionen von circa 16 Millionen Euro wurden in dieser Zeit in Anspruch genommen. Diese enorme Summe setzt sich aus 11 Millionen Euro Fördermitteln und etwa 5 Millionen Euro Eigenmitteln zusammen. „Eigenmittel sind in der Regel Steuergelder, welche von den Bürgern und Betrieben unserer Gemeinde aufgebracht worden, dafür unseren herzlichsten Dank an alle“, bekräftigte Tauchnitz.

Dank für Unterstützer

Dann bedankte er sich bei den wichtigsten Unterstützern mit Blumen – die gab es zahlreich zu übergeben, denn ein Vierteljahrhundert Großgemeinde bedarf des Zusammenhaltes aller und der Mitarbeit vieler. „Jesewitz – das Beste zwischen Leipzig und Eilenburg“, lobte der 1. Beigeordnete des Landkreises Rexroth und überbrachte ebenfalls Grüße und Glückwünsche vom Landrat.

„Ich wünsche mir auch für die Zukunft, dass es mit den finanziellen Mitteln bergauf geht und die dauerhafte Eigenständigkeit erhalten bleibt“, hoffte Taunitz im Anschluss. Natürlich ließen es sich die Gemeinderäte nicht nehmen, ihrem Bürgermeister einen großen Dank für das unermüdliche Engagement auszusprechen.

Umrahmt wurde der Abend von der Damen- und Männertanzgruppe Pehritzsch bevor die Gäste die Feierstunde am festliche Buffet gemütlich ausklingen ließen.

Von Anke Herold