Da waren schon ganz besondere Mäuse im Einsatz. Das Außengelände der Kita Mäuseland in Jesewitz gleicht derzeit jedenfalls einer kleinen Kraterlandschaft. Doch Veronika Charras, Leiterin der Einrichtung, in der 300 Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder betreut werden, sieht das mit einem Lächeln.

Rollerstrecke und Co. werden gebaut

Denn für ihre Einrichtung geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung. Für 234 000 Euro wird die Außenanlage auch dank einer 75-prozentigen Förderung aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ umgestaltet. Und während Bürgermeister Ralf Tauchnitz noch mit Architekt und Bauleuten die nächsten Arbeitsschritte bespricht, kommt Verena Charras schon mal in Sachen befestigter Rollerstrecke sowie dem Matschplatz mit Pumpe ins Schwärmen. Außerdem soll ein Balancierpfad entstehen, und es wird eine überdachte Terrasse gebaut, auf der die Kinder draußen malen können und einen Platz zum Vespern haben.

Jesewitz hofft auf Braunkohlemittel

Doch trotzdem können die umfangreichen Arbeiten am Kindercampus, in dem zuletzt die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule installiert wurde, nur ein Auftakt sein. Denn auf ihrer jüngsten Gemeinderatsitzung haben die Gemeinderäte ein klares Bekenntnis in Sachen Erweiterung des Campus’ abgegeben. Konkret geht es um weitere 24 Kindergarten- und 16 Krippenplätze. Bürgermeister Ralf Tauchitz: „Um es ganz klar zu sagen, wir hoffen hier auf Mittel aus dem Strukturänderungsgesetz und damit auf Mittel, die wegen des Ausstiegs aus der Braunkohle vom Bund bereitgestellt werden.“

Der Vorteil gegenüber Zschepplin

Gegenüber Zschepplin, wo man in Sachen Schulcampus ebenfalls auf dieses Programm hoffte und wo man sich unlängst erst von diesem Wunsch verabschieden musste, hat Jesewitz einen entscheidenden Vorteil. Es plant gerade die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes. Und für die dort geschaffenen Arbeitsplätze braucht es eben auch in Sachen Kinderbetreuung Infrastruktur.

Der gleich große Anbau soll spiegelbildlich erfolgen, so dass am Ende ein U-förmiger Komplex mit einem Innenhof entsteht. Quelle: Ilka Fischer

Zugute kommt der Gemeinde Jesewitz dabei auch, dass sie das Projekt seit 2017 in der Schublade hat. Damals wollte sie in dem Anbau allerdings noch zwei Klassenräume unterbringen. Doch das Problem, so Ralf Tauchnitz, sei dann über die Schulhausbauförderung anders gelöst worden.

Ein Projekt aus der Schublade

Was blieb, ist das Projekt, für das es nun nur kleiner Änderungen bedurfte. Der Antrag für die Baugenehmigung geht jedenfalls dieser Tage raus. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen kostet der Anbau rund 1,4 Millionen Euro. Doch wenn Jesewitz mit diesem Projekt bei der Braunkohleförderung punkten kann, lässt es sich mit der in Aussicht stehenden 92,5-prozentigen Förderung von der Gemeinde durchaus stemmen.

Von Ilka Fischer