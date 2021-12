Jesewitz produziert Sonnenstrom für Kindercampus

Jesewitz

Was fürs Klima tun, das können auch die Kleinen. Die 264 Jesewitzer Kinder, die derzeit im Kindercampus Krippe, Kindergarten, Grundschule und Hort besuchen, nutzen künftig jedenfalls auch grüne Energie. Zumindest wenn die Sonne scheint. „Wir haben uns“, so Bürgermeister Ralf Tauchmitz (WV) „als Gemeinde dafür entschieden, auf dem Schuldach eine Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von 30 Kilowatt-Peak auf das Dach zu montieren.“ Zur Einordnung: 30 Kilowatt-Peak – das entspricht in etwa der empfohlenen fünffachen Größe für eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus.

Solarmodule sind montiert

In diesen Tagen hat das Leipziger Unternehmen Yokk Solar zunächst die Solarplatten auf das Dach montiert. In den Winterferien soll dann auch die Elektroanlage, die teilweise noch aus der Bauzeit des Gebäudes und damit aus der Zeit von 1974/1975 stammt, umgerüstet sein.

„Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres wollen wir dann den ganzen Schulkomplex und die Kita mit grünem Strom versorgen“, so der Bürgermeister. Dabei sei angedacht, die Anlage zusätzlich mit einem Stromspeicher auszustatten, sodass nicht gleich genutzter Strom in die Reserve kommt und bei Bedarf abrufbar ist.

Investition ohne Fördermittel

Die Gemeinde investiert in das Projekt, für das sie keinerlei Fördermittel bekommt, insgesamt 80 000 Euro. Obwohl die Investitionskosten zunächst hoch erscheinen, wird die Gemeinde Jesewitz langfristig Strom und damit bares Geld sparen. Denn Verbraucherschützer haben errechnet, dass es sich inzwischen mehr lohnt, selbst erzeugten Strom selbst zu nutzen und dadurch weniger Energie aus dem Netz zu kaufen als den erzeugten Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen.

2022 wird im Krippenbereich investiert

Der Kindercampus bekommt im nächsten Jahr aber nicht nur grüne Energie, sondern im Krippenbereich auch neue Außenanlagen. Hier kann die Gemeinde mit 75-prozentiger Förderung aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“ rund 220 000 Euro in den Bereich stecken, in dem seit über 20 Jahren nicht wirklich was passiert sei.

Von Ilka Fischer