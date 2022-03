Jesewitz

Jesewitz verzichtet auf das Erstellen eines Gemeinde-Entwicklungskonzeptes. Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) hatte dies im jüngsten Gemeinderat zur Diskussion gestellt, da es dafür im neuen Leader-Aufruf eine 80-prozentige Förderung geben könnte.

Räte wissen selbst am besten, was fehlt

Doch die Gemeinderäte verzichten. So meinte der Pehritzscher Holger Jost, dass es für ihn nur ein Papier sei. Er wäre nur dafür, wenn es für die Antragstellung bei Fördermitteln gebraucht werden würde. Der Liemehnaer Frank Vetterlein pflichtete ihm bei. Was in den Orten gebraucht werde, das wisse man auch ohne Konzept. Er lehne es daher ab, selbst wenn es gefördert wird.

Jesewitz stellt keinen Antrag

Oliver Bachschwöller (Groitzsch) stimmte da ein. Er gehe nicht davon aus, dass da was Bahnbrechendes gefunden werden würde. Und Veiko Kuhne aus Jesewitz meinte, dass ein Verkehrs-. oder Radwegekonzept vielleicht nicht schlecht sei, aber die Umsetzung damit ja noch lange nicht geklärt sei. Unterm Strich bleibt damit: Jesewitz stellt keinen Antrag.

Von Ilka Fischer