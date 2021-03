Jesewitz will Gewerbegebiet an der B 87 erweitern

Jesewitz

Die Gemeinde Jesewitz will das Gewerbegebiet an der B 87 erweitern. Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) sagte, sei das 22 Hektar große Gebiet, das voll erschlossen ist, inzwischen zu reichlich 90 Prozent ausgelastet. Fünf Unternehmen sind derzeit am Standort ansässig, einige haben Flächen dazu gekauft und sich erweitert, ein sechstes kommt dazu. Dabei handelt es sich um die HPC Standards GmbH, die derzeit ihren Sitz in Cunnersdorf bei Borsdorf hat, aber komplett nach Jesewitz ziehen will.

Immer wieder Anfragen

Das Unternehmen hat bereits 10 000 Quadratmeter Fläche erworben, an weiteren 10 000 Quadratmetern hat es Interesse. HPC ist unter anderem auf die Herstellung von Standards von Pflanzenschutzmitteln und veterinärmedizinischen Produkten spezialisiert.

„Wir erhalten immer wieder Anfragen von der Wirtschaftsförderung nach Flächen. Deshalb wollen wir das Gewerbegebiet erweitern, um mehr Platz zu schaffen“, so der Bürgermeister. Demnach soll ein neuer Bebauungsplan entwickelt werden. Der ist erforderlich, die Kosten dafür, die die Gemeinde tragen muss, sind noch unbekannt.

Etliche Standortvorteile

Tauchnitz geht davon aus, dass die Nachfrage nach Gewerbeflächen auch in den nächsten Jahren anhalten wird. In Leipzig würden die Flächen allmählich knapp. Und das bedeute auch Preissteigerungen. Deshalb suchten Unternehmen im nahen Umland nach günstigeren Alternativen. Und die wolle und könne Jesewitz bieten.

Die Gemeinde kann mit vielen Standortvorteilen punkten: Das ist einmal die Lage an der B 87 und die Nähe zu Leipzig mit der Autobahn und weiter zum Flughafen Leipzig/Halle. Andererseits gibt es auch eine Bahnanbindung mit Bahnhof im Ort.

Von Nico Fliegner