Jesewitz

Warum das Jahr 2021 für Jesewitz ein gutes war und was 2022 wichtig wird – darüber sprach die LVZ mit Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV).

Welche Schulnote geben Sie als Bürgermeister dem Jahr 2021?

Ich bin kein Lehrer, aber ein gut würde ich schon geben. Fast alles hat geklappt.

Und das wäre?

Das Gewerbegebiet Jesewitz ist mit der Ansiedlung der HPC Standards GmbH voll ausgelastet. Beim vier Kilometer langen Radweg zwischen dem Gewerbegebiet und Liemehna stehen die Zeichen auf Grün. Zudem wurde das Dorfgemeinschaftshaus in Gotha fertig. Und wir haben weiter in den Nachwuchs investiert. Die Krippe hat jetzt endlich einen Geräteschuppen, die Grundschule eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, und in Gallen gibt es jetzt einen Spielplatz.

Zur Person Ralf Tauchnitz (WV) ist 65 Jahre alt und seit 2008 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Jesewitz. Der gelernte Maschinenanlagenmonteur engagiert sich seit 1990 in der Kommunalpolitik. Ralf Tauchnitz ist verheiratet und hat einen Sohn, mit dem er zusammen ein Unternehmen führt, das Kfz-Werkstätten ausrüstet.

Dennoch bleibt das Wörtchen „fast“. Welcher Wunsch blieb offen?

Seit 2005 planen wir den rund 600 Meter langen Gehweg an der B 87 in der Ortslage Gordemitz. Hier laufen unsere Bürger noch immer auf der viel befahrenen Straße. Die Planung liegt seit Jahren in der Schublade. Als Gemeinde können wir das 800.000-Euro-Projekt nur mit einer 90-prozentigen Förderung stemmen. Doch derzeit werden nur Geh- und Radwege entlang neuer Straßen gefördert. Für die B 87 haben wir damit ganz schlechte Karten. Es sieht damit nicht nur für 2022, sondern leider auch für 2023 schlecht aus. Aber vielleicht geschieht ja unter der neuen Regierung ein Wunder! Wir bleiben jedenfalls dran.

Was hat Jesewitz 2022 sonst im Fokus?

In Jesewitz warten wir mit Spannung auf die Entscheidung im Juni, ob die Erweiterung unseres Gewerbegebietes von 20 auf 34 Hektar gefördert wird. Das würde unserer 3100 Einwohner zählenden Gemeinde noch mal einen gehörigen Schub verleihen. Sicher haben wir bereits die Fördermittel für das 234.000-Euro-Projekt Außenanlage Mäuseland. Außerdem hatten wir noch kurz vor Weihnachten die Bauanlaufberatung für den Birkenplatz in Bötzen. Hier werden Gehweg, Straßendecke und Beleuchtung für 173.000 Euro erneuert. Außerdem freue ich mich als Bürgermeister über 25 beziehungsweise 30 Bauplätze, die in Gallen beziehungsweise Pehritzsch ein privater Investor aus der Gemeinde erschließt. Außerdem hoffen wir auf Fördermittel für den Radweg zwischen Bötzen und Liemehna.

Es gibt auch andere Initiativen.

Ja, dank Leader bekommt der Sportverein in Jesewitz derzeit eine neue Außenanlage und Bewässerung. Zudem gibt es für die „Goldene Sonne“ in Liemehna hoffnungsvolle Signale. Der ehemalige Gasthof soll mit Hilfe der Leaderförderung zum Vereinshaus des Heimatvereins Lumene modernisiert und ausgebaut werden. Und natürlich freuen mich natürlich auch solche Projekte wie das an der Lerchenbergmühle in Liemehna, wo ein Dienstleistungszentrum für biologische Landwirtschaft etabliert werden soll.

Haben Sie einen Wunsch für 2022?

Ich wünsche mir, dass alle, die über die Politik im Kleinen wie im Großen immer nur meckern und es hinterher schon immer besser wussten, sich einfach mal ein Stück zurücknehmen. Ich habe auf jeden Fall Hochachtung vor allen, die sich den Rucksack der Verantwortung aufbürden.

Was erhoffen Sie sich da von der neuen Ampelregierung?

Es wäre an der Zeit, dass alle Unternehmen ihre Steuern komplett dort zahlen, wo die jeweilige Wertschöpfung stattfindet. Der Osten, der weit weniger selten Verwaltungssitze von Unternehmen hat, würde davon profitieren und aufgewertet werden.

Diese Frage zum Abschluss darf nicht fehlen. Wird der Name Ralf Tauchnitz bei der Bürgermeisterwahl am 12. Juni auf dem Wahlzettel stehen?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich möchte diese Entscheidung noch im Januar treffen.

Von Ilka Fischer