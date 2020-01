Jesewitzer Bürgermeister: „Wir haben viel geschafft“

Jesewitz

Das alte Jahr war arbeitsintensiv in der Gemeinde Jesewitz. Zahlreiche Bauvorhaben wurden umgesetzt, darunter der Anbau an der Schule in Jesewitz. Auch dieses Jahr stehen wichtige Projekte an. Wir sprachen darüber mit Bürgermeister Ralf Tauchnitz (63, WV).

Ralf Tauchnitz (63, WV) ist Bürgermeister in der Gemeinde Jesewitz. Quelle: Nico Fliegner

Herr Tauchnitz, wie sind Sie ins neue Jahr gerutscht?

Wir haben ganz ruhig zu Hause ein bisschen gefeiert und das neue Jahr begrüßt.

Sie dürften ja zufrieden auf 2019 blicken. In der Gemeinde ist viel passiert.

Das stimmt, wir haben viel geschafft. Dafür war 2018 weniger, und dieses Jahr werden wir auch nicht so viel machen. Es kann ja auch nicht jedes Jahr so sein. Das geben schon die Finanzen nicht her.

Was waren die größten Projekte?

Der Schulanbau. Das war seit der Wende mit über 700 000 Euro das größte Vorhaben und Bauprojekt, wenn man einmal vom Gewerbegebiet und den beiden Förderdörfern Wölpern und Liemehna absieht. Dabei haben wir noch kräftig Geld gespart, etwa 100 000 Euro. Wir konnten den Anbau noch vor Weihnachten planmäßig übergeben. Jetzt im Januar kommt die Ausstattung und dann kann der Gebäudeteil planmäßig ab dem zweiten Schulhalbjahr genutzt werden.

Die Schule war aber nicht das einzige, wofür die Gemeinde Geld ausgegeben hat ...

Die Krippenerweiterung war im Bereich Kindercampus das letzte Vorhaben. Wir haben den Parkplatz an der B 87 in Jesewitz und den Sportplatz neu gestaltet. In Pehritzsch ist der Taucher Weg erneuert worden, am Bahnhof ein Park- und Ride-Platz entstanden und Teiche wurden entschlammt. Alles in allem haben wir 2,5 Millionen Euro investiert, inklusive Fördermittel. Ohne die wäre es nicht gegangen.

Sie deuteten es schon an: Dieses Jahr wird es etwas ruhiger. Was steht auf dem Investitionsplan?

Das neue Gerätehaus für die Feuerwehr in Liemehna, wo die Bauarbeiten vor Weihnachten begonnen haben, dann das Bürgerhaus in Gotha, wenn die Fördermittel kommen. Diese beiden Vorhaben sind die kostenintensivsten und größten Bauvorhaben, welche wir auf der Agenda für 2020 haben. Großes Thema sind nach wie vor die Bushaltestellen, die wir barrierefrei umbauen. Einige sind schon gemacht, das sind die in Jesewitz, Gordemitz und Ochelmitz. Und dieses Jahr sind Gotha, Liemehna, Gallen und Pehritzsch dran. Ein weiteres Vorhaben sind unsere Spielplätze. Gostemitz bekommt einen, da es in diesem Ortsteil immer mehr Kinder nicht allein durch Zuzug werden, da ist noch gar keiner. In Groitzsch, Gotha, Liemehna und Wölpern werden die Spielplätze erweitert oder die Spielgeräte erneuert. Das kostet 26 500 Euro, wird aber auch nur mit Förderung realisiert. Und wir wollen den Gehweg in der Bahnhofstraße machen. Insgesamt investieren wir 2020 rund 1,5 Millionen Euro.

Wie sieht der Zeitplan für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Liemehna aus?

Ziel ist, dass wir im Sommer fertig sind. Der Bodenaustausch ist erfolgt. Das mussten wir machen, weil sich früher genau dort, wo das Gerätehaus gebaut wird, der Gänseteich befand. Die Fläche wurde mit Schotter verfüllt, dann kommt die Bodenplatte und dann wird gebaut. Die Sirene wird auch noch umgesetzt, sie kommt etwa 20 Meter hinter das alte Gerätehaus. Das wird zum Schluss abgerissen.

Beim geplanten Radwegebau zwischen Liemehna und Jesewitz gibt es Probleme, weil Feldeigentümer nicht bereit sind, Land dafür zu verkaufen. Wie geht es da weiter?

Wir bleiben dran. Wir haben zwar vor Weihnachten eine Absage bekommen, dass wir mit dem Radweg nicht im Bundesprogramm „Leuchttürme des Radverkehrs“ berücksichtigt werden, weil es zu viele Antragsteller gab, aber das heißt nicht, dass wir das Thema Radwege zu den Akten legen. Wir wollen es jetzt über den kommunalen Straßenbau weiter verfolgen. Vielleicht kommen auch neue Fördertöpfe zu diesem Thema. Gesagt und versprochen wurde ja von der großen Politik zu diesem Thema einiges. Aber: Um erstmal einen Antrag abzugeben, brauchen wir das Einverständnis der Grundstückseigentümer, dass sie das Land an uns verkaufen wollen. Das wird noch dauern. Das wird dieses Jahr nichts mehr.

Wo wären Radwege in der Gemeinde außerdem notwendig?

Als ganz wichtig haben wir im Gemeinderat ja die Strecke Gewerbegebiet Jesewitz – Gallen – Ochelmitz – Liemehna eingestuft. Diese als Abkürzung nach Leipzig dienende Strecke sind nur kommunale Straßen. Weiterhin wäre ein Radweg entlang der B 87 und der B 107 notwendig. Die stehen im Radwegekonzept des Kreises drin, auch im vordringlichen Bedarf, aber keiner weiß, wann dieser vordringliche Bedarf in Aktion tritt und wann er umgesetzt wird.

Wann können die Gothaer ihr neues Bürgerhaus nutzen?

Der Antrag auf Förderung ist eingereicht. Bekommen wir die Fördermittel, wird dieses Jahr noch gebaut und ich denke, dann wird es auch dieses Jahr noch fertig.

Die Dorfteiche lagen wegen der Hitze nahezu überall trocken. Andere Gemeinden bohren schon Brunnen, um die Teiche zu speisen. Wäre das auch eine Option für Jesewitz?

In Weltewitz haben wir den Teich mit Wasser aus einem zirka 200 Meter entfernten Tiefbrunnen der Agrargenossenschaft Jesewitz über mehrere Tage gespeist. In Ochelmitz müssen wir den Teich erst entschlammen. Die Agrargenossenschaft hat dort einen Tiefbrunnen, den wir zum Befüllen nutzen könnten. Der geschlämmte Teich in Gallen läuft langsam zu. Es hat einfach zu wenig geregnet.

Anderes Thema: Gibt es Interessenten, die Flächen im Jesewitzer Gewerbegebiet kaufen wollen?

Es sind drei Interessenten da, wir werden sehen. Wir sind in Verbindung. Mehr kann ich noch nicht sagen. Wir haben dort noch 58 000 Quadratmeter frei.

Ich bitte um eine Einschätzung: Wie steht die Gemeinde finanziell da?

Es sieht nicht schlecht aus, aber die Pflichtaufgaben werden immer mehr. Das trifft alle Gemeinden. Trotzdem leisten wir uns auch freiwillige Aufgaben, zum Beispiel die Bibliothek oder dass die Sportvereine die Turnhalle kostenlos nutzen können, welche auch jeden Abend in der Woche genutzt wird.

2022 sind Bürgermeister-Wahlen. Letztes Jahr um diese Zeit haben Sie offen gelassen, ob sie noch einmal kandidieren. Haben Sie inzwischen eine Entscheidung getroffen?

(Lacht). Stellen sie diese Frage bitte Anfang 2022 noch einmal, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, darüber ernsthaft zu sprechen.

Von Nico Fliegner