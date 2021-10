Jesewitz

Auf dem Industrie- und Gewerbegebiet Jesewitz wird es langsam richtig eng. Und Jesewitz reagiert. Einstimmig fassten die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung den Beschluss zum Aufstellen eines Bebauungsplanes zur Erweiterung. Dabei geht es um insgesamt reichlich 14 Hektar Fläche, die sich nördlich und in Richtung Gallen an das bisherige Gebiet anschließen. Damit würde das Industrie- und Gewerbegebiet, das bereits kurz nach der Wende zunächst für einen ansiedlungswilligen Fleischereibetrieb ausgewiesen worden war, dann rund 34 Hektar umfassen.

Eigener kleiner Wirtschaftsaufschwung

Mit dem Gebiet beidseitig der B 87 hatte Jesewitz mitten in der Corona-Krise seinen eigenen kleinen Wirtschaftsaufschwung erlebt. So kaufte die HPC Standards GmbH als sechstes Unternehmen 10 000 Quadratmeter, um mit seinen über 30 Chemikern und Chemielaboranten von seinem jetzigen Standort in Cunnersdorf komplett nach Jesewitz umzusiedeln und hier weiter expandieren zu können. Zudem hatte auch die Kiefer GmbH, ein seit 2015 ansässiger holzverarbeitender Betrieb und Industriezulieferer, Bedarf für weitere 5000 Quadratmeter angemeldet. Damit standen nur noch vier Hektar zur Verfügung.

Schon jetzt arbeiten hier 500 Leute

Bürgermeister Ralf Tauchnitz hatte schon vor Monaten betont, dass die Nachfrage nach Gewerbeflächen anhalte, auch weil in Leipzig die Flächen allmählich knapp werden würden. Die Jesewitzer können sich damit also durchaus Hoffnung machen, dass sie nun Zeit und Geld nicht umsonst investieren und die Zahl der derzeitigen rund 500 Arbeitsplätze noch erheblich steigt.

Von Ilka Fischer