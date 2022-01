Jesewitzer Sporthalle bleibt für Vereine geschlossen

Jesewitz

In der Sporthalle der Grundschule Jesewitz wird es, trotz der jetzt prinzipiellen Möglichkeit, bis auf Weiteres keinen Vereinssport geben. Das erklärte Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) in der Einwohnerfragestunde zur Gemeinderatssitzung am Donnerstag auf eine entsprechende Anfrage von Caren Fuhrmann, Vorstandsmitglied des Sportvereins Jesewitz.

Gemeinde bleibt immer in der Pflicht

Die Gemeinde, so die Begründung des Bürgermeisters, habe als Betreiber der Sporthalle die Verantwortung. „Und die übernehme ich nicht.“ Und Verantwortung delegieren, das gehe nicht so einfach. „Denn auch dann bleibe ich als Gemeinde in der Pflicht, müsste zum Beispiel regelmäßig die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Doch dafür habe ich gar keine Leute.“ Nach den Winterferien, so seine Meinung, sehe das Ganze aber vielleicht schon wieder ganz anders aus.

Trainer sind geboostert, die Kinder getestet

Caren Fuhrmann kann diese Haltung nicht nachvollziehen. „Ich bin traurig, dass man uns hier keine Verantwortung überträgt.“ Sie wünsche sich jedenfalls, dass alle, aber insbesondere die beiden Mannschaften mit den sieben- bis zehnjährigen Fußballern wieder trainieren dürfen. „Die Kinder werden doch regelmäßig getestet, und die Trainer sind alle geboostert.“

Neuer Vorstoß vom Verein

Lars Wadewitz, Vorsitzender des 110 Mitglieder zählenden Sportvereins und zugleich auch Gemeinderat erklärt, dass er „in gewisser Weise schon Verständnis für die Haltung des Bürgermeisters hat“. Bei den Erwachsenen steht er zudem auf dem Standpunkt, dass die 2G-plus-Regelung die Mannschaften und Teams spalte. Anders sieht für ihn aber die Sache bei den Kindern aus, die „Gefahr laufen, auf der Strecke zu bleiben“. Er hebt hervor: „Die Kinder treiben in der Schulzeit in der Turnhalle Sport, und sie sind getestet. Zum Vereinssport kämen die Kinder zudem in der Regel direkt vom Hort. Und das Abholen durch die Eltern würden wir so organisieren, dass diese gar nicht in die Halle kommen.“ Mit diesem konkreten Vorschlag wolle er sich nun noch einmal an den Bürgermeister wenden, um vielleicht doch noch ein Hallentraining vor den Mitte Februar beginnenden Winterferien möglich zu machen.

Von Ilka Fischer